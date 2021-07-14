功夫茶：除惡必須務盡　區會不留禍根

耳不知清濁之分者，不可令調音；心不知治亂之源者，不可令制法。呢幾句話說得何其簡潔而至理，耳朵不能分辨清濁聲調的人，不可讓他調整音律；同樣，心裏不懂治亂根源的人，不可以讓他制訂法令。觀乎今屆一班黃區議員，不乏不學無術之輩，當中不少人是藉反修例黑暴賺取人氣「上位」而當選，呢班黃區議員，並非為服務地區和市民，一味支公帑卻和政府對着幹！不知悔改，又憑乜再做區議員？

一眾小學雞、冇料扮四條嘅黃區議員，隨着宣誓條例草案通過，全港400多名區議員宣誓在即，消息透露，港府早列出「負面清單」，包括支援並參與民主派初選嘅區議員、借出議員辦事處作票站、簽署「墨落無悔」抗爭派聲明、聯署要求中止香港獨立關稅區、在區議員辦事處展示「光時」口號等。呢班黃衰議員勢被DQ冇得留低，政圈傳出政府將追討被褫奪議席者逾百萬元薪津後，觸發新一波辭職潮。消息指約230名區議員不符宣誓要求，將被DQ，難怪咁多「身有屎」者聞風先遁！

嗱！政府表示，區議員嘅個別決定並非政府所能決定，亦非政府所能控制。換句話說，佢哋或許周身蟻而想學海參！因為海參遇敵時，會將自己內臟噴射出來，畀追敵去食，然後留下軀殼逃之夭夭，再長出一副內臟來！之不過，黃區議員多腦殘，國安大法實施後，仲癲癲哋，唔知死，以身試法，變成「墨落有悔」，有得震冇得瞓！唔好話再長出一副內臟，長出條毛都難！

政府表示，區議員宣誓工作必定會進行，而當局DQ區議員時，亦不會考慮對區議會運作所帶來嘅影響；換言之，除惡務盡，絕不手軟。此外，又指即使現屆區議員喺去年一月一日上任時毋須宣誓，不代表佢哋唔需要擁護《基本法》或效忠香港特區。

消息指，政府會喺本月下旬向現任區議員發出信函，合乎宣誓資格嘅區議員將會收到宣誓嘅地點通知，反之，收唔到邀請書，即係被DQ。仲有更辣嘅消息，就係倘若政府向區議員發出不符合宣誓要求、不獲邀請宣誓嘅信函後，區議員才選擇辭職，仍會被追討逾百萬元薪津！若然有得宣誓卻「玩嘢」被DQ，自作孽，關人忍事咯！要言之，如果區議員喺政府去信前已辭職，就不會被追討薪津。一眾攬炒派黃區議員，不務正業，反中亂港，唔想偷雞唔到蝕把米，唔使人教都識走夾唔抖買個保險吧！當然，政府喺宣誓後自當落實監察，睇緊啲，否則宣誓效忠當食生菜，淪為一紙空文又係盞嘥氣！