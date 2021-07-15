正論：通關難旅業叫苦　經濟殘港府不顧

因疫情停辦一年的書展昨日開鑼，可惜無復當年勇，場面冷清。在中港通關無期下，別說書展人頭湧湧不復再，旅遊業更是「仆直」，連帶零售、物流、會議展覽等相關行業也一損俱損。勞福局局長羅致光明言拒絕伸出援手，只一味叫從業員轉行。問題是，旅遊業作為四大支柱行業之一，一旦粉碎式倒下，後果必然是災難性，高官除了大講風涼話，何不拿出實際措施盡快通關？

羅致光昨日表示，個別與旅遊相關的行業，失業率仍然相當嚴重，但預計全球疫情難以在短期內平息，不少發展中國家的疫情仍然不樂觀，惡劣情況可能持續到2023至2024年，政府難以連續幾年資助旅遊業，因此要考慮如何幫助一些「冰封已久」的從業員轉行。至於如何幫助，還要考慮到何時，一如以往語焉不詳。

當然，港府高官坐擁世界級高薪，經濟如何冰封，干卿底事，自是漠不關心。然而，旅遊業界養活大量基層人口，他們手停口停，水深火熱，箇中苦況，實不足外人道。業界指出，目前99.9%導遊、領隊、旅巴司機無工開，至今有過百間旅行社結業，連以日本團聞名的名牌旅行社都要遣散全部導遊。偏偏港府對於業界經營維艱置若罔聞，既無意重推保就業計劃，對從業員的資助又告完結，粵港澳通關卻依舊遙遙無期，加上與新加坡的旅遊氣泡至今未有下文，單靠本地遊根本不可能養活這麼多人口。一旦旅遊業徹底玩完，經濟支柱轟然倒下，對本港經濟打擊之大，高官想像得到嗎？

事實上，中港封關已接近一年半，本港失業率亦隨之迭創新高。儘管最新數字回落至6%，但旅遊消費等行業依然是失業重災區，部分從業員無法再等，惟有轉行當保安或貨車司機，收入大減之餘，亦對將來重啟旅業造成一定的影響。何況與未有疫情前的全民就業相比，目前失業人數仍多近一倍，根本不值得高官沾沾自喜，偏偏港府擺出「皇帝不急太監急」的模樣，通關一味歎慢板，堪稱「堅離地」。

人們實在不明白，本港疫情已大致清零多時，為何港府仍不加緊與內地商討通關安排，盡快重振旅業？港府只知推說正與內地及澳門研究磋商，但何時通關仍然說不出究竟，到底高官知道基層之苦嗎？明白經濟繼續尋底，香港還有明天嗎？大事做不成，小事做不好，連民生多艱也視若無睹，一味涼薄地叫失業人士轉行，試問納稅人為何還要高薪養廢？

前怕狼，後怕虎，這就是港官的寫照。說穿了，他們之所以對通關毫不着緊，固然出於干卿底事的心態，但亦不能否認部分原因是害怕做多錯多，要是通關而令疫情反彈，他們勢必承受不起壓力，於是寧願抱着多一事不如少一事的心態，坐等中央旨意，也不主動爭取。香港，就是在一班庸官懶政下將優勢虛耗掉，寧不悲乎！