產評：中美博弈不歸路　神級專家也喊撤

中美之爭，由貿易到科技，再到金融戰，角力不斷升級，全球為之惆悵，皆因兩強爭霸，意味市場、資金、技術，統統都不能再奉行全球化路線，取而代之是以中、美兩大陣營的半球化劃分，意味世界呈分裂，市場規模與效益壓縮，對經貿活動和企業發展造成諸多障礙。隨着「神級」專家也喊撤退，為眼前這場世紀資產泡沫大爆破埋下伏線！

中國近月已主動出招整頓科技界，直至近日重手限制新經濟企業赴美上市，變相催促在美的中企盡快「撤僑」，之後傳出美國短期出招還擊，企業頓成磨心，一句「國安」就可無限演繹，企業得聽令受罰，國際化發展變得遙遠，取而代之是區域化，跨市場併購愈益艱難。

除企業之外，投資市場也面對類似困局，今年以來內地一眾財金高官早已呼喊海外資本市場泡沫巨大，勸告內地散戶別再抱着一夜致富的投機心態，及後中港股市果然迎來大調整，當旺股份全線暴瀉，事後回看，實在所言不虛，可謂盡了監管責任，信者得救！誠然，如今中國在應對與美科技競賽下，務必向本土科技產業動大手術，就連美資「神級」大戶也投降，沽貨減持以控制地緣政治風險，正好印證世界已踏上一分為二的不歸路。

要知道，過去數年中美關係緊張，美資仍對投資中國資產樂此不疲，皆因美股泡沫路人皆見，巨量資金苦尋出路，可如今就連投資中國資產也「路不通」的話，最終必然反映在資本回報率上，全球經濟要為此付上代價！

當世界一分為二，地球由兩大經濟體所組建的兩個獨立、相互競爭的體系主宰，各有其主導貨幣、貿易、金融和技術規則或標準，過去世界經濟普遍適用的國際法規、多邊機制不再管用。亞太地區諸國要選邊站是痛苦的事，故有國家開始倡議「科技中立」，即指個人和企業可自由決定如何使用何種科技，而不受銷售者或發明者影響，諸如此類適應半球化大趨勢的新思維將應運而生。

天下大勢，分久必合，合久必分。有別於上世紀冷戰，今次中美若徹底脫鈎，難有中間路線，一場橫掃全球資源、科技、金融、地緣政治等領域的大洗牌將要到臨，資產價格必得反映，估值已危如累卵的全球資本市場勢劫數難逃，終極應驗內地財金高官的預告！