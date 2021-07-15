功夫茶：增泊位死拖爛拖　避風塘問題多多

法與時變，禮與俗化。執政者要知變通，因時、因地制宜，一味食古不化，頭腦死咕咕，結果便如鳥過拉彈弓──錯過時機，甚至撞板多過食飯！呢，一個避風塘停泊位不足，政府無能又唔肯聽高人獻計，結果就係：不聽東方言，大鑊在眼前！

呢嗱！香港漁民一直面對本港避風塘停泊位不足等問題，運房局回應議員質詢時就話根據2017年預測，香港水域內嘅整體避風泊位供應，足以應付2030年嘅要求；又話海事處已於去年8月展開新一輪嘅定期評估，並會檢視自2017年6月至今，各類別船隻嘅避風泊位供求問題、船隻數目及其大小變動等趨勢，探討個別避風塘是否有空間擴展，預料評估可於2022年下半年完成喎！阿哥，做個泊位供求評估，都要死拖爛拖，港府官僚嘅字典，老早已無「速度」呢兩粒字！凡事斷估冇辛苦，好官我自為之。

嗱！為增加泊位供應，海事處喺2017年起陸續增加約1,000個私人繫泊設備位置，其中700多個位於喜靈洲避風塘嘅新私人繫泊設備區，其餘則位於擴充後嘅西貢私人繫泊設備區及大埔。根據海事處紀錄，過去兩年颱風襲港時，全港14個避風塘當中只有一個使用率達百分之百；即使2018年超強颱風「山竹」襲港及懸掛10號風球時，全港14個避風塘都係得3個使用率達百分之百。

點解會有位都冇人泊嘅？啲漁民又成日呻唔夠位泊？香港仔南避風塘上月下旬又發生火燒連環船咁觸目驚心事件，阿哥，你話泊位規劃冇問題，含住奶嘴嘅BB都唔信喇！事實上，東方今年6月獻「魚骨形碼頭藍圖加強版」，進一步優化避風塘設施，提出四大建議，如泊位間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻入火警現場；同時增設消防警報系統，一旦發生火警，系統會自動灑水，並可即時抽取海水救火等。

有麝自然香。東方一早洞悉避風塘泊位危機，並曾於多個水域視察，發現吐露港一帶海域水深廣闊，適合興建魚骨形泊位，供大量船隻井井有條停泊，船隻間有一定距離，可避免火燒連環船危機。此外，靠近岸嘅泊位可停泊民用船隻；碼頭內設備齊全，除設有綠化帶，還有多層會所、商場、停車場及辦公室寫字樓，而進入碼頭均有清晰指示前往各處。一個如此賞心悅目、盡善盡美嘅藍圖，港府就係唔肯聽！一個咁正嘅吐露港魚骨形碼頭，選址唔係山旮旯，一定大把漁船泊吖！庸官但知蹉跎歲月，仲花長時間去評估、整色整水，功夫茶批死佢又係筲箕兜水，錯漏百出！落得「混吉」兩字！