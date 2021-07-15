神州觀察：酒店倒塌奪人命　教訓雖多難吸取

世界上沒有無緣無故的愛恨，也沒有無緣無故的塌樓事故。近日江蘇蘇州市吳江區一間名為四季開源酒店的輔房部分發生倒塌，雖經連日搜救，23名被困者中仍有17人不幸遇難。當局初步分析指，有人對肇禍建築物擅自進行裝修改造，內部主力牆疑遭破壞，酒店又曾多次易主翻修，是否都屬違規操作不好說，但因此導致塌樓的禍事頗多，可謂教訓纍纍，卻總難被吸取，很是無奈。

可以見到，江蘇省和蘇州市有關領導這次又喊出要對群眾生命安全如何負責，如何全力做好救援和善後工作，要深刻吸取教訓、舉一反三、全面排查整治等口號，惟這類口號已聽慣聽熟，通用於塌樓、塌橋、礦難、化工廠爆炸等事故當中，喊完便算數。正如去年釀成29死42傷的福建泉州欣佳酒店倒塌事故，亦是因違規擴建改建所致，當局同樣於事後喊了一堆口號，並要求各地黨政機關強化保障既有建築安全，搞專項整治，結果又如何？

再如山西臨汾造成29死28傷的鄉村酒樓塌樓事故，調查揭發過往竟有8次違規擴建，導致建築結構長期承重過高，豈有不塌之理？問題是，擴建翻修等工程難道不需向有關部門申請批准？施工驗收及日常安全隱患排查都不需要去做？8次違規皆無發現，可想而知，這些政府部門平時都在幹甚麼。更有像四川內江的農家樂倒塌事件，有關當局於事發前剛對肇事房屋作了安全排查，卻無及時發現問題，以致輿論質疑這根本就是人禍所致，豈是沒有道理？

都說亡羊補牢猶未為晚，其實用在事關人命的問題上已很勉強，實質就是一種無奈之舉，最好的辦法當然是未雨綢繆，源頭防範，不讓事故發生。遺憾的是，一些地方就連補牢的意識也沒有，縱然各地化工、燃氣爆炸事故不絕，湖北十堰市一個集貿市場上月仍釀出25死、100多人受傷的巨爆，原因則包括違規架設管道、平時的隱患排查敷衍塞責，甚至爆炸前出現明顯洩漏痕迹，有關部門亦未及時採取措施疏散民眾，何其荒唐？河南商丘的武術館一場大火燒死18人，又被揭發擅改使用性質、未辦理審核、驗收或消防備案手續等問題，這些隱患為何總在事故發生後才會被挖出？

現實就是，一些企業總無視相關法律法規，我行我素，一些職能監管部門又總不能認真履責，對一些長期存在的違法經營、建設行為不制止、不查處，平時的排查整治工作不力，所以各類安全生產事故總是爆不停。如何落實主體責任，保障安全生產，當局從這麼多血的教訓中亦無法參透？