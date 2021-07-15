世界視線：美國顛覆心不死　古巴難有安寧日

古巴爆發近年罕見的大規模反政府示威，美國民主、共和兩黨國會議員及政府官員紛紛在社交平台表態支持，強調會與古巴人民團結一致，而古巴總統迪亞斯‧卡內爾則指摘，這一輪示威是有人「試圖透過操縱人們情緒及感受，製造分化及不滿」，矛頭直指美國。

事實上，自古巴革命成功後，華盛頓一直沒有放棄過顛覆活動，不僅自導自演了入侵古巴的「豬灣事件」，對卡斯特羅進行了超過600次暗殺，除了奧巴馬時代兩國關係有所緩和，美國對古巴的制裁一直沒有停止過，為該國經濟民生帶來嚴重破壞。聯合國大會上月通過決議，要求美國結束對古巴經濟封鎖，獲184個國家支持，僅得美國及以色列反對，也是聯合國大會連續第29年通過相關決議，可見美國的制裁行動在國際社會多麼不得人心。

較早前有俄羅斯媒體引述美方知情人士稱，自2017年（也就是特朗普上任的同一年）以來，有超過50個團隊利用來自美國國際開發署（USAID）和美國國家民主基金會（NED）的經費，包括數千名古巴民主激進分子、記者和異見人士，收取來自美國的「活動經費」；據估計，華府近20年來在有關方面的開支超過2.5億美元。

退一萬步說，即使美國沒有直接在古巴策動顛覆活動，但長期的制裁令古巴民眾對經濟狀況不滿，卻是導致這一輪示威的導火線，這跟美國多年來在古巴鄰國海地的所作所為，沒有本質分別。然而必須指出的是，古巴在美國的長期壓制下，表現出驚人的韌性，不僅沒有淪為像海地那樣的「失敗國家」，甚至在公共衞生等方面取得一定發展，其中「古巴醫生」更是該國最著名的「品牌」，去年新冠肺炎肆虐期間，古巴便派遣了一支由50多人組成的醫療團隊援助意大利。

古巴能否頂住美國的壓力，堅持走自己的路，仍有待時間驗證，但可以肯定的是，美國絕不能容忍「反美政權」在自家後院存在，對古巴的高壓政策，肯定將延續下去。