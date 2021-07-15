美軍撤走，阿富汗政府無力抵抗塔利班的攻勢，不知怎樣，印度與土耳其出兵支援。

印度對阿富汗早有企圖，但國力不足，與俄羅斯、伊朗合辦的國際南北大通道沒法完成，但印度還想染指。今次或許是美國邀請，或許是自告奮勇。可是，印度能在阿富汗有何作為呢？印度與阿富汗並不接壤，隔了巴基斯坦，巴國必不讓印度軍隊借道。不能通往阿富汗，要過境伊朗，即使伊朗同意，路途也轉折，由印度西岸海道到波斯灣登陸伊朗，還要走陸路才到阿國南部，也是塔利班的主據地。用空運則成本巨大。

美國在阿富汗十多年是依靠北方分配體系，借道中亞和俄羅斯才接上美國在東歐、中歐的軍事基地。這樣的後勤支援路線要取得俄羅斯同意，美國也在中亞有軍事基地防衞。俄羅斯反對，美國在阿的後勤便大致中斷，不停戰火撤軍不可。印度沒有美國的財力，也沒有當時的國際有利關係，出兵千里，後勤怎樣支持？伊朗亦未必願與塔利班為敵，中俄也不願見阿富汗戰事不止，中俄施壓，印度怎樣借道伊朗呢？

同樣理由，土耳其怎樣出兵在阿富汗對付塔利班？不是借道伊朗或土庫曼便不可能進入阿國。在此之前，土耳其還要從黑海到裏海，俄羅斯及南高加索各國會同意嗎？土軍在阿富汗作戰後勤怎樣安排？只是用空運特種部隊參戰，也仍有後勤問題。而縱使印、土出兵，沒有美國的規模，戰鬥力亦不足。可能的結果是美國為撤退光彩一些，讓兩國軍隊斷後，把阿政府的壽命拖幾個月，屆時可說是印土兩國無能，敗於塔利班之手。美國早已脫了關連，隔岸觀火。

阿富汗的政局只能是塔利班勝利與政治和解二途，後者還是要建塔利班為主的和解政府，不過是給現政權一個體面的下台，不會對之窮追猛打，以戰犯相逼。中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、烏茲別克應已站在塔利班一方，美國拉上印度、土耳其沒有用，形勢不可能扭轉，且看印土二軍遭受一、兩場大敗，便會狼狽而逃，徒惹人笑，也徹底暴露它們的政治野心和無能。

阿富汗政權必變，中巴經濟走廊便可加上阿富汗與中亞，經伊朗通波斯灣出海口便已定，俄羅斯的國際南北大通道，可棄印度而完成。