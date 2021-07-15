香港大學是百年大學，是英夷在香港建立的實施殖民地教育的大學，它的文科和法科很出名，前者為港英政府培養了大量官員，後者為香港法律界培養了基本隊伍，香港的殖民管治、殖民文化，大致上靠這兩方面支撐。

香港回歸中國後，殖民地教育的色彩依然濃烈，言必稱英、美如何如何「普世價值」，尤其是港大的「法學教育」，將「尊英貶中」、「崇洋媚外」、「英美的法律才是公平的法律，英美的法治才是真正的法治」視為當然。在此政治偏見下，「法學教育」的指向和目的，是要千方百計為「兩制」、為香港對抗「一國」指出法律根據，為反中亂港「法律抗辯」，把法律當成政治鬥爭的工具。

這些年，港大活躍着3位這樣的「法律學者」。一是戴耀廷，他是「違法達義」歪理的倡導人，鼓吹「公民抗命」，從而削弱公眾的守法意識，破壞法治。二是張達明，他在反修例暴亂中涉公然教唆違法者逃避刑責。三是陳文敏，他公然美化恐怖襲擊行為，將恐怖分子描述成受害者。上述3人的言行，令香港年輕人的思想及價值觀飽受荼毒，行為日趨激進和暴力。港大有這樣的「法律教育工作者」育人多年，港大學生會這些年參與暴亂、策動「港獨」、悼念恐襲案兇徒，就成了他們的「成果」，他們自己也成了黑暴推手。

人們也許奇怪，教法律的人，幹司法工作的人，是建構法治社會的力量，無論古今中外，司法中人都不應幹破壞法治、屈法枉法之事，為甚麼香港司法中人，97回歸後就幹這種「吃飯砸鍋」的事呢？就從法治的維護者變成破壞者呢？

這原因很簡單，問題出在自己身上，出在他們的政治立場和國家觀念上。他們的崇洋媚外價值觀、反共反中價值觀，決定了他們仇視和反對中國收回香港，為此他們不惜玩弄法律，破壞法治！