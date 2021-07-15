最近美國國內發生兩件事令老美面目無光。一是佛羅里達州一幢公寓粉碎性倒塌，導致逾百人死亡或失蹤；二是紐約地鐵在暴雨之下成為澤國，乘客在齊腰深的積水中狼狽跋涉。前者反映的是豆腐渣工程問題，後者則是美國基建設施殘舊落後的縮影。最好笑的是，有美國網民竟稱紐約地鐵看上去「像中國」。很明顯，這位美國人一定沒有去過中國，否則不可能發表如此無知的言論。中國任何一個城市的地鐵都比紐約地鐵先進、整潔，中國高鐵更是遙遙領先全球，知否？老美連基本事實都搞不清楚，一味自高自大，堪稱井底之蛙。

這還不是最好笑的，有美國媒體日前公布所謂「全球抗疫排名」，竟將美國排在第一位，中國僅排名第八，這豈止是自賣自誇，簡直是恬不知恥。美國新冠肺炎確診病例高達3,400多萬宗、逾60萬人死亡，兩者都是世界之最，他們竟敢自稱「抗疫排名第一」，只能說老美臉皮實在太厚，難怪中國外交部發言人以「呵呵」回應。

美國人自封為「上帝的選民」，將自己的國家視為世上獨一無二的「山巔之城」，因此自高自大，開口「美國第一」，閉口「美國優先」。即使近年美國國力每況愈下，「山巔之城」搖搖欲墜，美國人的傲慢心態依然沒有任何改變。尤其是對中國的無知和偏見，已到了常人無法理解的地步。那些天天詆毀和抹黑中國的美國人，其實對中國一無所知，更從沒去過中國，只是被美國傳媒和政客洗腦，將中國想像得非常陰暗、落後，以致鬧出「紐約地鐵看上去像中國」的笑話。當然，他們憑空杜撰新疆「種族滅絕」，也正是基於這種既無知又自大的變態心理。