本報披露，九龍城衙前圍道行車道旁，大量建築用的竹枝棄置馬路邊，霸佔了部分行車線，近一米闊，部分車輛會輾過竹枝，加上是轉彎位，道路變窄引起塞車，如果有大貨車經過，竹枝有機會撞上行人路，危害人車。市民向環保署舉報，該署只要求相關人士清走建築廢料，未有檢控，當然沒有阻嚇力，人家睬你都傻，竹枝擺放該處逾月，十分礙眼。

政府部門各自為政，食環署只處理普通垃圾，竹枝視而不見，環保署對這些建築廢料又懶得理，堆放路邊出事是遲早問題。整件事極為荒謬，環保署回覆舉報人，稱已找到涉事人士將竹枝清走，事件已經結案，但原來大部分竹枝紋風未動，舉報人再查詢，署方像人肉錄音機稱事件已結案。到本報追訪，地政總署終於在該堆竹枝上貼告示限日搬走。

環保署隸屬環境局，一脈相承，都是得把口，日前公布《香港清新空氣藍圖2035》，提出空氣質素最終符合世衞的終極指標，但是有目標卻沒有時間表，等到2035年，環境局局長黃錦星都應該拍拍屁股走人了。香港近年環境污染有改善嗎？經常見不到藍天，路邊廢氣中人欲嘔，據一份民意調查顯示，黃錦星在局長評分排第一，並不是他做得好，而是市民的注意力都放在暴潮及疫潮，根本沒有太多時間去理會環境問題，單是每日排山倒海的外賣餐具都已令人無語。反而新任保安局局長鄧炳強首次評分便排名第二，以及分數上升最多的政制及內地事務局局長曾國衞，實在十分難得，因為他們處理的都是極具爭議，正宗燙手山芋，可以說是迎難而上，相信下一次評分，排名會反映誰是在做實事，誰人在吹水。