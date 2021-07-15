本報一直關心環保議題，昨日頭版便報道了鬧市車道旁被人非法棄置建築廢料逾月，即使市民向環保署舉報，署方依然闊佬懶理，令建築廢物處置收費計劃形同虛設。筆者心血來潮，回顧一下本屆及上屆政府提出的種種環保大計，發現無一不是原地踏步，一事無成，唔到你唔服。

就說建築廢物處置收費計劃，早於2005年實施，至2017年上屆政府任期尾聲大幅提高收費，並在《施政報告》提出強制所有建築廢料收集車加裝衞星定位追蹤系統，美其名曰「污染者自付」，以經濟誘因推動業界減少廢物及推動廢料再造，並追蹤收集車是否將建築廢料運往指定的堆料區或填料區，以便執法。無奈光說不練，政府早已換屆，林鄭政府任期都進入最後階段，不僅加裝衞星定位追蹤系統無影無蹤，就連落實「污染者自付」、推動廢料再造都有名無實，從本報踢爆建築廢料棄通街已可見一斑。

至於現屆政府提出的塑膠飲料容器按樽回收計劃，至今仍停留在公眾諮詢階段，何時落實遙遙無期。事實上，港府所謂的10年減少四成固體廢物環保藍圖，由上屆說到今屆，垃圾徵費固然還未立法，就連當年提出的擴大堆填區、興建焚化爐等措施也是不了了之。香港人均垃圾量早已冠絕全球，回收配套及環保政策還要天殘地缺，環保對於港官來說，不是葉公好龍是甚麼？

最可笑的是，港府迷信徵費萬能，膠袋要徵費、垃圾要徵費、四電一腦要徵費……問題是，減廢是系統工程，包括源頭減廢、垃圾分類處理、循環再用等，徵費只是其中一部分而已。港府卻一味誇大徵費作用，回收配套則放到最後，本末倒置，減廢事倍功半何足為奇？