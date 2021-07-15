台灣又有一位名嘴加政治明星選擇到中國大陸打疫苗，今日的寶島已經不缺疫苗，不打聲名狼藉的英國製阿斯利康疫苗，可以選美國製的莫德納，但名嘴就是說，中國製的疫苗最適合中國人體質。所以，他不惜飛渡海峽，抵達廈門後更要隔離3星期，為的就是要打大陸疫苗。

近日名嘴談到隔離期間的經歷，他說飛抵大陸後，先要接受病毒測試，同機乘客在起飛前已接受過檢測，按理應該沒有帶病毒者。實際上卻不然，全機有5人的測試結果呈陽性，可見台灣的檢驗未必夠嚴謹。

名嘴說下飛機後由專車送往隔離酒店，每天早晚有專人替你量體溫，不像台灣般兒戲，只是由隔離者自己量度，在電話中向醫務人員報告。他在3周之內做了整整11次核酸測試，再做兩次血清抗體檢驗，過程嚴格，半點也不含糊，他說怪不得中國大陸的防疫工作能做得這麼好。

今次新冠疫情來襲，世界上所有的人口大國，諸如印度、美國、巴西、印尼等地，疫情爆發後，都一度不可收拾，即使到了今天，上述國家每天新增的染疫人數，仍經常保持在5位數字以上。中國的人口比上述任何一個國家都多，但如今每天染疫者，大抵上只跟世界上最小的國家，例如新加坡一類相若。比較之下，你就知道運用「中國模式」抗疫，力量是如何不可思議。

中國以近乎打實體戰的態度抗疫，在動員能力上露出一招半式，已足夠讓旁人瞠目結舌。所謂見微知著，奇怪當今世界上竟還有不少國家老是叫嚷着說不怕跟中國打仗。呵呵！那無異於向巨人「挑機」，結果如何，只能祝你好運！