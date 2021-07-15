香港經過黑暴、年半疫情持續，百業凋敝，經濟看來並非短期內可以復甦，隨着最快下月一日可以有首期政府派發嘅2,000蚊電子消費券，老朽都希望如財爺所言，大家「齊齊消費，帶旺經濟」！

呢，一項調查話畀大家知，大眾市民最熱門嘅瀏覽數據，分別係交通、天氣、經濟、醫療衞生和人口，要言之，亦即係民生攸關嘅「衣食住行」。有論者就話喇：唉！喧囂多時嘅政治，竟然排不上市民最關注話題前5位，打破咗好多人嘅認知和想像，有醍醐灌頂之效。阿哥，若然有人仍然執迷不悟，一味要玩嘢搞風搞雨，肯定捉錯用神，落得如荃灣前區議員岑敖暉喺獄中嘅感慨，佢最近喺臉書懷疑自己係唔係「做咗condom」，即係畀民主派同路人用完即棄喎！坐監原來令人生多反思而非更精彩！

講真，香港原本就係一個經濟城市，最緊要係「搵食」，亦即「人人有工開，個個有飯食」，咁就天下太平！「一國兩制」之精髓，老朽認為就係「馬照跑，舞照跳，股照炒」！寫到呢度，今個馬季又結束，心情難免有些少失落！老朽又要等馬季開鑼才可重燃「馬後炮」口舌之快！幸好稍歇個半月，9月睇本報3T常中嘅馬經版，又可重燃「有東方，冇窮人」希望！

香港經過一段時間嘅動盪不安，都係時候回歸經濟民生，政府聚焦為人民服務，一改過去怠政懶散之作風，好似搞環保就唔好「假大空」，藍天白雲唔係吹出嚟嘅！尋日本報又獨家報道「廢竹霸路4星期 環保署話之你」。民生無小事，環保官僚卻懶執法，搞到棄置廢料到處見。見微知著，關注民生，各部門先搞好公共衞生啦唔該！