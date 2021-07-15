上周北京晉升了4位上將，其中包括戰略支援部隊司令員巨乾生，他也被稱為「最神秘」上將，有關的公開資訊甚少。巨乾生長期在解放軍電子網絡部隊任職，此次晉升，也令他成為軍史上第一位出身網絡部隊的上將，這直觀凸顯了「網軍」角色的抬升。

戰略支援部隊組建於2015年，是繼陸軍、海軍、空軍、火箭軍之後，解放軍的第五大軍種，也是整合力度最大的部隊。原總參謀部的電子對抗部、技術偵察部、信息化部和計算技術研究所，原總政治部的網絡戰心理戰輿論戰基地，以及原總裝備部的各衞星發射中心、測控中心，均併入戰略支援部隊。

太空和網絡空間被定位是陸海空之外的第4、第5戰場。戰略支援部隊的使命就是統籌這兩大戰場的作戰，下轄航天系統部、網絡系統部，分別管理「天軍」和「網軍」。巨乾生原本任職總參技術偵察部副部長，在軍改之後歷任網絡系統部副司令員、司令員，成為「網軍」最高指揮官。戰略支援部隊組建後，首任司令員高津來自火箭軍，第二任李鳳彪出身空降兵，都屬於「外援」，巨乾生則是首位從電子網絡系統自身擢拔的。

隨着互聯網技術的發展，網絡已成為影響軍事作戰的決定性力量，一旦網絡癱瘓，則整個作戰指揮和情報系統都將陷入混亂，任人宰割。反之，奪取了網絡優勢，則掌控了戰爭態勢。無論是海軍的核潛艇、航空母艦，空軍的隱形戰鬥機、遠程轟炸機，火箭軍的洲際導彈、巡航導彈，都離不開戰略支援部隊的導航與指引。武器裝備智能化、隱形化、無人化趨勢也日益更加明顯。網絡系統部負責訊息通訊、電磁對抗、網絡安全等，在無形戰場進行比併角力，一決勝負，重要作用不言而喻。這正是巨乾生獲重用的大背景。

目前，加強網軍建設，是各主要大國的通行做法。美軍2009年組建網絡司令部，並在2017年從二級司令部升格為一級司令部，協調指揮陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊四大軍種的網絡部隊。與美軍相比，解放軍創設戰略支援部隊，將網絡部隊獨立管理，力量更為集中統一。日本新設太空和網絡司令部，這與解放軍的思路相似，將太空與網絡空間力量進行整合，其中網絡防衞隊目前是數百人規模，計劃到2023年達到千人以上規模。

除此之外，出身「天軍」航天系統的原戰略支援部隊副司令員李尚福上將，現任軍委裝備發展部部長，主管全軍武器裝備，打破了陸軍將領對該部門（前身是總裝備部）20年的壟斷，亦是戰略支援部隊地位吃重的又一明證，着重加強對全軍武器智能化、訊息化的改造提升，加強基礎系統銜接協調，提高聯合戰力。