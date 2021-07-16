神州觀察：網紅景點出意外　運營安全總落空

近年來，一些以高空冒險、追求緊張刺激為招徠的網紅遊樂項目在內地大行其道，並為景區帶來可觀收益，堪稱「吸睛」又「吸金」，只是這類項目的安全風險不容忽視，相關意外事故時有發生。浙江湖州安吉縣近年新進的網紅景點雲上草原景區近日發生意外事故，有教練陪同遊客玩滑翔傘時居然撞上運行中的纜車，以致傘被撞斷，兩人墮地受傷，有輿論質疑，景區將該兩個項目設在一起是否妥當？

更叫人疑惑的是，事後滑翔傘基地負責人受訪時稱，涉事教練與遊客均不隸屬於該基地，兩人只是借用基地來玩滑翔傘；人們不禁要問，究竟是怎麼個借法？譬如是否需向基地付費？基地有否對兩人進行資質審核？這種地方肯定不是誰想來就來，或是給了錢就行，否則一旦出現意外，屆時責任應該算在誰的頭上？此外，該名負責人雖稱基地已於事後暫停運營，惟有售票處職員透露，該項目是進入景區後單獨收費，目前仍正常售票。

這就等於說，事故雖然發生，但生意仍需照做，抱着這種僥倖意識，又何談保障景區的安全運營？就像江西贛州市一間水上樂園月初發生小朋友溺亡事故後，竟有疑似園方工作人員在廣播裏喊着「沒關係，沒關係啊，小事故。」之後園方則推說，此乃外聘舞蹈演員所為；想想本次事故中的「借用」之說，是否也有卸責之意？這種麻木不仁的事故應對方式亦非出現一回兩回，早前湖南株洲市一處熱氣球飛行營地有人不慎墮亡，營地工作人員表示「他就是不小心摔了，沒甚麼大事」。

看來對於一些景區而言，只有賺錢是大事，遊客性命安全真的不算甚麼。浙江的雲上草原景區號稱擁有性價比最高的高空戶外體驗項目群，除了滑翔傘、纜車外，還包括建在懸崖邊的玻璃棧道、廊橋、懸崖頂盪鞦韆、高空彈跳等多個「令人尖叫」的刺激項目，而這些所謂的網紅項目近年亦被爭相複製，到處都是，卻也因其高風險性導致接連發生遊客傷亡意外。譬如事故頻生的玻璃棧道，就被當局屢次叫停，卻總也停不了；重慶某景區更有工作人員在拍攝高空速滑宣傳片時墮亡，又怎能推廣給遊客？

景區安全絕不能丟，只是眼看着一個個高風險遊樂項目人氣與收入不斷提升，誰又肯自甘人後？以致一些農家樂、住宅小區也跟風建起相關設施，或是發展一些更高危的項目來。調查又發現，不少高風險遊樂設施都存在工作人員違章操作、操作不當甚至無證上崗等重大隱患，相關安全漏洞亟待填補，而這一切都需靠當局加強監管力度、提升監管效率來實現。