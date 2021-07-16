產評：華經濟雄霸亞太　抗美須圓兩岸夢

中國次季經濟按年增長7.9%，按季亦上升1.3%，較首季更強，與期間亞太多地疫情反彈，經濟委靡有天淵之別。這既充分展現大國實力，亦成為支持區內經濟體疫後復甦的堅實靠山。美國面對如斯具韌力的對手，只能在半導體上使橫手施重壓，力阻中國崛起的速度，趁勢挑撥兩岸矛盾是必不可少的詭計。奉勸對岸且別因自身晶片業刻下全球佔優而沾沾自喜，得及早正視經濟結構嚴重失衡和地區戰略問題，免成被美國鳥盡弓藏的炮灰！

環顧亞太，世界人口第4大國印尼疫情失控，比印度更差，連累星馬泰越、日韓等確診數字驟升，拖慢區內經濟復甦進度。此時中國經濟穩定，保持着一定的市場需求和增長速度，成為支持亞太諸國的強大後盾，尤其東盟各國已是中國的最大貿易夥伴，當區內疫情趨穩，疫苗接種率提高，即可謀劃有限度重啟「旅遊走廊」，來自中國內地的可觀客源，勢成亞太諸國爭取的對象。

誠然，中國也深明「保增長」的重要性，人民銀行昨日正式全面開展「降準」0.5個百分點的措施，釋放約一萬億元人民幣資金，正好是為下半年打下良好根基，穩住企業經營信心、就業市場和內部需求。對區內經濟體而言，亦可消除下半年中國可能收水的不穩定因素，有利政策部署。事實上，在中美爭霸下，世界朝着不能回頭的「半球化」發展，區域經濟整合將成主流趨勢。當疫情過去，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國完成審議程序，中國與亞太諸國的經貿合作將有更大的發揮空間。

經濟基礎穩住了，接下來中國要着手解決半導體被美國「卡脖子」，可以預示科技是下半年主戰場。中國在研發上無疑落後美國，可恰巧天意弄人，全球正陷入晶片荒，即使美國的技術再先進，也欠缺產能，只能依賴與內地一海之隔的台灣供應高端晶片，而台灣如今就依靠着晶片單一行業的榮景撐着經濟，抵銷疫下百業衰退的衝擊。

正因兩岸距離如此接近，有着血濃於水的關係，若能一統，中國即時就可彌補晶片技術不足，省下一大筆學費，科技實力反超美國！更何況，領土完整是中國崛起之路須完成的任務，在經在政都是避不開的議題。正因只要兩岸統一，美國「一哥」地位隨即消失，故必加阻撓，最佳辦法非保護台灣，而是轉移產能，所謂友好的關係必難長久，尤其如今中、歐、美等地皆在努力參與這場晶片競賽，料不到3至5年，台灣的戰略角色將被淡化，內部經濟結構失衡會表露無遺。

當然，美國的把戲路人皆知，中國也絕不會白白地等到台灣被美國中飽私囊、用完即棄，只要目前局勢無重大轉變，打實戰必不可免，作為世界晶片代工龍頭的台積電就此表明，對兩岸和平感樂觀。誠然，同是龍的傳人，說着共通語言，為何要被別的民族牽着走？兩岸宜適時就和平統一展開理性討論，爭取化解內部矛盾，槍頭對外！