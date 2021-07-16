世界視線：美國對華彈弓手　副卿訪華做信差

美國總統拜登上任半年多，中美元首至今沒有好好見個面、演一幕外交盛會。反而，中美關係因拜登政府極力拉攏歐盟遠中防中，關係似乎比特朗普政府時期更差！近日美媒透露拜登政府將派遣副國務卿舍曼（Wendy Sherman）於本月底訪華，任務便是盡量平息今年3月雙方外交高官會面，爆出「中國人不吃這一套」的大龍鳳，所以這次小官訪華也別有苗頭。

美媒放風，舍曼訪華時將獲安排與同層級的國家外交部副部長謝鋒會面，雙方磋商的議題據指包括商討雙方更高一級的外交官會面、溝通，以撮合外交部部長王毅與美國國務卿布林肯一次會面，這一項明顯是要為3月以來的冰封關係破冰；美國更想促成雙方更高層官員或元首級會面。美國早有商界及媒體憂慮，中美關係死槓下去，雙方都是大輸家。於是有了這次舍曼赴華的行程。不管美國怎麼包裝，舍曼訪華都只是一塊人形敲門磚，或是一隻親自飛的信鴿。要知道，在國與國的外交領域中，電子訊息過於冷冰冰、又缺乏對別國尊重，因此，美國只好出動一個資深外交官來敲門。

舍曼是誰？她並非普通外交官，也不是一個種族問題官員，早在2015年奧巴馬擔任總統時，舍曼已經出任國務次卿，今年71歲的她此時老兵上陣，終極任務是要打破新一屆美國政府與中國互不理睬的僵局，把南海、西沙的海上衝突及危機降至最低。

有人對舍曼疑慮多多，她其實是學者型的白宮官員，專長研究亞洲事務，奧巴馬政府任內的《伊朗核協議》，舍曼便是最強推手之一，她同時是美國政府的「北韓通」，專研兩韓政策，伊朗與北韓和中國的關係最好，舍曼當然也成了了解中國甚多的美國官員。有趣的是，就在舍曼訪華的消息傳出後，美媒又放風，指拜登有意與中國開通「中美熱線」，倣效當年「美蘇熱線」一般，避免彼此關係緊張，或一不小心擦了槍，期望雙方在走火或爆炸之前及時溝通。美國對華的議程多多，交惡其實是下下策。