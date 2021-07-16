功夫茶：違規街渡無王管　亡命超載好危險

幸福確實不能一直晒，因為你唔知道意外和明天哪個先嚟。這話有道理，皆因生活中有大部分係自己選擇，卻難免也有一成意外，自己難以掌控，像明明不煙不酒，注重飲食健康，一次身體檢查，醫生話：你有腸癌！這也許就是所謂「天意」？之不過，生活中許多事情，只要留心觀察，小心防範，還是可以避免嘅！

嗱！新冠肺炎疫情持續年半，以前買張機票，一句「又要飛喇」，就可享受一個4日3夜嘅短期旅程，東南亞如日韓星馬泰係至佳之選；依家港人除咗居家度假自製旅遊feel，仲有就係扮「仁人智者」，古人就話「智者樂水，仁者樂山」，大家應該發覺，喺疫情持續期間，港人都愛到郊外或海灘遊山玩水，既做智者又樂扮仁者，都咪話唔過癮！

呢，西貢每逢假日必定People Mountain People Sea，人山人海，萬頭攢動，漪歟盛哉！而不少非法取酬嘅「白牌艇」乘機大做生意，接載喺城市「屈到病」嘅乘客往離島，真係一門唔錯嘅生意㗎！

其實，除咗西貢，近年離島及郊外沿岸地點，無不成為市民本地遊熱門選擇，街渡等短程本地海上載客服務嘅需求亦隨之而大增，惟本地船隻，包括俗稱白牌艇嘅無牌經營街渡服務，經常被揭違規經營，超載、救生設備不足、違反船隻類別指定用途等。要言之，就係「無王管」，無事梗係笑哈哈，一個假日賺到盆滿缽滿，之但係若然出事，咁就真係無眼睇，所謂「意外」，其實就係人禍！

阿哥，關乎人命嘅行為，又點可以濕濕碎，放膽去？議員都指出，白牌艇有一定危險，不但救生設備不足，更不時超載，惟現時相關規管並不清晰，連天氣惡劣可否出船，亦由船家按其經驗「說了算」，阿哥，牙唔牙煙啲吖？認為當局不應該遲遲未作規管。功夫茶走筆至此，都忍唔住要讚一讚本報「探射燈」洞悉危機，一早已報道過有關街渡超載亂象！申訴專員公署尋日才宣布展開主動調查，遲係遲咗啲，之但係，都睇到違規街渡對乘客帶嚟嘅安全風險不容忽視，所謂「唔怕一萬，最怕萬一」，何況古有名訓：欺山莫欺水！

假日搭呢啲違規街渡，不乏一家大細，有老有嫩，既冇安全措施，搭客通常連救生衣都冇着，若因超載而沉船，肯定大檸樂！海事處有法不依，運輸署又監管不力，全都要重打30大板，仲唔快啲出嚟補鑊！