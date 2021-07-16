與年輕的朋友討論香港老齡化問題，他們熱情可嘉，可惜視野局限。殖民地時代英國的香港政策是以中英關係和國家利益為大前提，不會只看香港。回歸後香港的社會文化困於香港，即使涉及內地，也是膚淺的視野和不及時的訊息。香港人多往海外旅行、移民，卻少有了解香港以外的世界，更不會參考海外經驗來建設香港。

香港的社會問題，解決的思路，都是因循守舊，走不出殖民地政府設下的框框。不會看香港以外的經驗、例子和思維來制訂政策，這便是後殖民時期的殖民化。

老齡化社會是香港面對的大問題，現時已老齡化，再十多年香港65歲以上的長者人口便佔總人口的三分之一，變成一如日本的超級老齡社會。整個社會經濟，乃至政治的情況都會大變。但應對之策怎可按殖民地時代那樣限於香港彈丸之地？

香港社會應與珠三角融合，即中央倡議的大灣區發展，在區域融合之下進行城市的地區分工發展。香港長者可散居香港與珠三角區域，只要社會福利、醫療等進行可攜性的制度政策，且可以是雙邊互惠，不是香港單邊侵佔珠三角的資源。這是把長者的社會問題放在區域化的層次，但還是傳統的把長者社會看作社會問題、社會的負擔。

現時生命延長，健康改善，以往40至50歲便夭折，70歲是古來稀，都成歷史。60至70歲還是十分健康，此所以日本考慮把退休年齡延至70歲以後。西方也有「第三年紀」，年輕老人的概念，長者與退休便需重新界定。長者不一定是社會負擔，而是寶貴人力資源。長者可作為社會主流人群，主宰社會文化與發展潮流。若加上技術支援，醫療復康的提升，70歲的10年仍可是長者在各個方面活躍的時期。社會政策重心便應向長者轉移，不是單着眼於青年一輩。相反地，青年一輩學習期可能要延長、加強，以面對科技大變，社會文化變遷的新世界。而要適應長者生活，城市規劃、交通設施、文化、教育、娛樂等也需重新設計，使長者能與其他社群融合協調生活，這應是天翻地覆的轉變。

香港可參考日本、內地及新加坡，以及歐洲各國經驗來重新規劃社會，迎接未來10年香港超級老齡化社會的來臨。