香港最大的、歷史最長的反中亂港組織支聯會已走到盡頭。日前該組織宣布將常委再減至7名，包括主席李卓人、兩位副主席何俊仁及鄒幸彤，他們3人正在獄中服刑或關押，支聯會的全部員工也將被遣散，支聯會名存實亡已寫在牆上。然而香港輿情並不放過支聯會，認為它雖然已經「縮骨」、「縮水」，但其性質不變，危害國安的作用不變，還須對它追責。不過，支聯會還很嘴硬，聲稱仍會一步一腳印地走下去，要堅持到底。

他們不甘心是肯定，他們還保有一定的力量是肯定，他們還想有朝一日政治翻盤、繼續反中亂港也是肯定。然而，這些「肯定」都是一廂情願、是幻夢，絕無實現的可能，因他們站在歷史錯誤的一邊，站在和中華民族百年復興大業對立的一邊，站在和中國人民、香港人民的根本利益對立的一邊；他們逆歷史潮流而動，他們吹噓得還要「一步一腳印地走下去」，實際上是連半步也走不下去的，今時今日他們已被埋葬於歷史的垃圾堆。

香港支聯會冒生於1989年的「六四事件」，之後他們年年搞紀念活動。支聯會糾合了反中亂港組織的主要人物，他們高呼的口號都是「追究屠城責任」、「建設民主中國」、「結束一黨專政」。而所謂「六四屠城」，早已搞清楚根本子虛烏有，在平息這場「反革命暴亂」中，一些傷亡是有，但絕未達到「屠城」地步。他們年年喊屠城，是要不斷煽起仇恨，激暴民眾情緒，再以鼓吹建設民主中國，煽動結束一黨專政，最終目的就是要打倒共產黨。支聯會在這個思想套路指導下，年年搞維園燭光晚會，年年搞毋忘六四大遊行，利用香港人的善良，被惑被騙，把他們的政治目的「薪火相傳」，為他們的反中亂港聚集「人氣」。《港區國安法》實施後，這個組織的性質和作用，皆屬干犯國安法中的「顛覆政權」罪，再搞事是要受到刑事追究。