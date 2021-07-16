宋代文學家歐陽修在《朋黨論》裏指出：「小人所好者利祿也，所貪者財貨也。當其同利之時，暫相黨引以為朋者，偽也；及其見利而爭先，或利盡而交疏，則返相賊害，雖其兄弟親戚，不能相保。」意思很簡單，小人愛的是名利，貪的是財貨。當他們利益一致的時候，暫時互相勾結為朋黨，是虛假的；當他們見到利益便會搶先爭奪，利益搶盡，交情也就疏遠了，甚至回過頭來互相殘害，雖是兄弟親戚，也不能相互保護。

香港反對派尤其攬炒派就是這種因利而聚、利盡而散的朋黨。他們的利益既有經濟的，也有政治的，當初信誓旦旦齊上齊落，核爆也不割席，結果呢？大難臨頭各自飛，有的跳船，有的潛逃，那些來不及跳船和潛逃的只能在赤柱洗廁所，兄弟云乎哉？因參與非法集結而被判囚6個月，並涉嫌違反《港區國安法》的荃灣前區議員岑敖暉，日前在社交平台慨嘆，坐了幾個月監「不免有氣餒」，更自問「為緊乜困喺度」，懷疑自己是否「做咗condom」。

其實不必懷疑，這種小政客就是用完即棄的政治condom，沒有甚麼好埋怨，要怪只能怪自己愚昧無知。別說岑敖暉這種小政客被用完即棄，即使是黎智英這種大漢奸也不例外，他們都不過是外部勢力的condom而已。當他們還有利用價值時，洋人極盡吹捧，不惜以貴賓之禮相待，華府高官更輪番接見，令他們飄飄然，連自己祖宗也忘得一乾二淨。但當他們淪為階下囚而失去利用價值後，洋人又能給予甚麼？充其量譴責港府和北京「打壓民主」，這已是對condom們的最大安慰。岑敖暉與其懷疑自己「為緊乜困喺度」，不如反問自己為何甘願被利用。