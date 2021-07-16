英國星期三單日新增超過4.2萬人確診，創下半年以來新高，疫情未見減退，甚至有迹象升溫，歐洲國家盃的影響開始浮現，英國政府卻已經急不及待決定在本月19日取消社交距離措施，現在只剩幾天，專家紛紛指摘政府太過倉促解封。

英國確診總人數500多萬，染疫死亡人數超過12萬，俱排全球第7，再加上變種病毒肆虐，解封令人憂慮，英政府純粹考慮到超過六成的成人接種了新冠疫苗，首相約翰遜沾沾自喜，以為建了大功，想盡快挽救經濟，再下一城，以抵銷早前下屬的桃色醜聞，希望可以保住岌岌可危的相位。對內解封不特止，對外亦大開中門，同樣是在周三更新旅遊名單，又是7月19日起，香港及保加利亞列入「綠色地區名單」，從綠色地區入境英國的旅客，只需在出發前以及在入境後兩天內接受新冠病毒檢測，證實無染疫，就不需隔離檢疫。

台灣及克羅地亞則列入「綠色監察名單」，隨時降格為「黃色地區名單」，屆時抵埗前至少14天要完成疫苗接種。無論要否隔離，大家夠膽去英國嗎？英國扮好心，力推BNO移民政策，大量吸納香港人才與資金，但卻因為疫情關係，赴英的人數增長緩慢，英國當然想把到口的肥肉盡快吞了，所以急於把香港人入境檢疫措施放寬，希望以BNO申請移民的人快點動身。

其實不少港人因為之前政治風波及一連串的暴力事件，情緒受到影響，才一窩蜂申請移民英國，但冷靜下來，當然想到放下香港一切殊不容易，未計英國「錢途」堪虞，單是疫情已經是令人卻步，最怕一落地便中招，被迫要「享受」當地醫療福利了。