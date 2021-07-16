純粹為反駁中國外交部發言人趙立堅斥責，日本副首相麻生太郎說福島核廢水經稀釋後是可供飲用，至今他仍然未敢飲用。日本兩年後排放核廢水入大海的風波仍在持續，早前國際原子能機構邀請中國核專家加入日本核廢水處置問題技術專家核查團，以便進行監察！

核廢水包含大量放射性物質，對於食品安全及環境生態造成極大損害，我們必須採取適當措施去阻止和監察。日前政府向立法會食物安全及環境衞生事務委員會報告，他們未有任何詳細應對計劃，只加強檢測，做法十分被動！筆者認為如日方執意排放廢水入太平洋，政府應考慮全面禁止日本食物進口，以維護市民健康和安全。

日本政府不能將太平洋當作他們的下水道，將核廢水排放到大海去。德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。數據顯示，香港從日本進口的主要食物佔整體食物供應約1.3%，光是2020年就有約7萬公噸日本食物來港，一旦日本排放核廢水，他們的海洋環境全受污染，而所有海產全部都是危險食品，絕對不可小覷。

現時政府既沒有應變方案，亦沒有主動加強與國家核專家聯繫，只有自己「幾丁友」在港閉門監測本地輻射和靜候日本當局提供資料。難道麻生太郎說核廢水是安全，我們就去飲嗎？政府必須主動採取以下三項行動：

第一，主動配合國家監測工作。國際原子能機構邀請中國專家參加日本福島核事故污染水處置問題技術工作組，香港應主動向國家出謀獻計，盡力游說日本改變初衷。第二，國家對日本採取的任何行動，香港都應主動跟隨相應措施。第三，必要時全面禁止日本食物進口。筆者認為，反對日本傾倒核廢水入海，香港一定要將籌碼抓在手中，如今香港是日本最大的農產品出口地，佔日本出口市場23.3%。政府應主動向日方提出，如他們執意排放廢水，我們就全面禁止日本食物進口！

雖然國防外交是由中央決定，但特區政府為了保障食品安全，可向日本發出警告：「你做初一，我做十五！」有些人總是欺善怕惡！