曾幾何時，書展是城中盛事，不僅吸引大量市民和旅客買書，入場人數迭創新高，同時是各大作者兵家必爭之地，簽書會、講座等百花齊放，好不熱鬧。然而一場疫情改寫一切，今年書展冷冷清清，無復當年勇。

這固然同防疫措施和社會氣氛有關，但不能否認的是中港至今仍未通關，必然少了旅客和參展商，預料今年入場人數和營業額都不會標青。隨着本港疫情大致清零，中港究竟何時通關成為市民和商界的大哉問。林鄭昨日在立法會被問及中港通關問題，居然表示已多次向中央和粵方官員反映，「佢哋都覺得我好煩」，又說前提是提高疫苗接種率和做好外防輸入。

到底林鄭有多積極向內地爭取通關，人們不得而知，但若然所說的屬實，多番反映人家都是睬你都傻，便證明林鄭抗疫徹底失敗。君不見，內地早就與另一特區澳門通關多時，反而香港抗疫年半仍是通關無期，不是等於說港府抗疫無能，人家對香港無信心嗎？林鄭理應感到羞恥，而非笑笑口扮到已盡力。香港只是彈丸之地，產業結構單調，失去內地旅客，除了旅遊業首當其衝，連帶酒店、零售、餐飲、物流、展覽、廣告等相關行業都死得。這些行業養活大半壁人口，別說基層手停口停，中產一樣叫苦連天，大老闆也因為生意大減而被迫向僱員開刀，減薪裁員，陷入惡性循環，香港亟待通關打救，否則經濟只會繼續尋底，民生多艱矣！

港府抗疫拖拉，施政拖拉，連通關都拖拉，香港就是在拖拉間將優勢斷送。如此差強人意的成績表，林鄭還妄想連任，一想到特區還要被此等庸官蹉跎多5年，肯定全港750萬人都會齊聲反對！