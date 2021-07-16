日前，有一對相識多年的老夫婦來訪，呵呵！兩位老人家嘛，堪稱是本欄的功臣。中國古人說：「街談巷議必有可採」，要判斷時局，不一定須看甚麼民調數據，跟鄉間巷里的人交談，有時候可能更中用。

最讓筆者感到「得戚」的一件事，是在2014年佔領行動，示威者霸佔路面，曠日持久，政府亟欲清場，但又投鼠忌器，擔心民意不支持。到該年年尾的某天，我在專欄中突然發文說，政府可馬上動手清場，因民意已經轉變，最少有七成人反對堵路。該文凌晨在報端刊出，同日中午，恰巧有大學發表民調，所得結果竟與我的推斷相同。然而，那卻不全是我的功勞，在下終日困於象牙塔內，對世事所知不多。那時候，我是跟老夫婦交談後才得出的結論，他們經營商舖，平日接觸的顧客，正是整個社會的橫切面，從他們的小舖子，就可窺探到香港的大千世界。

近日，我再跟夫婦倆交談，又有受益，進一步了解2019年的造反派因何失敗。兩位老人原本是支持示威者，在反修例行動開展後不久，老伯伯曾親口跟我說，要是體力容許，他也想上街。但到了行動後期，因一件事，兩老決定退出支持者行列。

2019年老婆婆患癌，到醫院求診，在醫院外體力不支，兩老進退不得，本想叫救護車或者的士來接。但示威者把路堵死，救護車到了另一個路口，卻無法駛進。老婆婆撐着病軀，手持醫生證明，請求堵路者讓救護車通過。換來答案是：「不行，老人家你可以步行去乘搭港鐵呀。」兩老求了幾個示威者，一律被拒。老婆婆說：「自此之後，我永遠不再支持他們！」