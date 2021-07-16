只為生民講人話嘅東方，關心社會關心民瘼，向來以實際行動贏得市民讚賞，老朽覺得最近兩單值得一讚。一單係危樓塌石屎；另一單係廢竹霸路，經本報頭版報道，事情一一圓滿解決，在在反映事在人為。

危樓塌石屎發生喺石硤尾邨一舊式公屋單位，七旬失明長者梁婆婆獨居於此，近月不時有巨型石屎剝落，唔係一小片一小片如頭屑，而係試過面積最大一塊如一張書桌，如果不幸被擊中，分分鐘會死人，若然唔死得而變成植物人，咁仲大鑊，日前亦試過騎樓有石屎剝落，而該處係通往廁所必經之路！都真係中頭獎話咁易！如此「危樓」又點住人？

事情經本報揭露，房署總算有反應！即時搵工程人員移除鬆脫石屎，梁婆婆並獲署方答允助其申請緊急調遷至其女兒同座單位！

另一單廢竹霸路，有市民早前向本報記者表示，於本月5日目擊有一台吊車將竹枝吊下，棄置九龍城衙前圍道5號馬路一旁，搞到人車垃圾爭路，更影響行人安全；有商舖更指竹枝擺放咗成個月仍未有人清理，經本報跟進及報道後，記者日前再到現場視察，發現廢竹終被清理。

從以上兩單事情，可見到事在人為，政府有關部門，只係口講民生無小事，而卻凡事唔踢唔郁，甚至明關己事都高高掛起，一味詐瞓扮乜都睇唔到，為官者完全沒有「謀事要實」嘅概念，也沒有「在其位，謀其政」的為政之德；而係做一天和尚敲一日鐘，得過且過，不做不錯！一副「入門休問榮枯事，觀看容顏便得知」嘅嘴臉，咁嘅德性，又怎會把工作當使命？政如農工，日夜思之，為市民服務，要用心不要吹！