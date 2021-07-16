香港大學於日前對該校學生會評議會撐恐襲發表嚴正聲明，雖然連標點符號，僅僅過200字，但字字珠璣，句句鏗鏘，是近年大學少有發聾振聵的官方文告。筆者作為港大專業進修學院校友，予以大力支持。

聲明開宗明義再次強烈譴責，譴責的對象是香港大學學生會評議會，譴責該會公然美化暴力的嚴重不當行為。「挑戰我們社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益」，表達了校方對港大學生會評議會所作出的嚴重不當行為絕不能容忍，而且認為已造成的嚴重損害，不可彌補和挽救。為此，只有唯一的處理選項：「大學宣布不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色」，劃清界線，斷然割席。該會在港大校內已沒有任何代表性，再不能打着港大學生會的名義在校內外招搖撞騙。

接着交代校方如何處理評議會公然美化暴力的嚴重不當行為：「同時按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。」態度公正嚴明。校委會主席李國章表示已邀請警方國安處介入，林鄭作為港大校監也表示支持。

聲明最後交代校方將「設立專責團隊，協調和處理學生的各類事務」，免除學生受到沒有學生會的影響，並呼籲全校學生回歸理性，致力學業。可見校方善後措施有板有眼，維護學生利益，並延續各項服務使學生不受影響。

校方斬釘截鐵、高效率地作出妥善處理安排，深得人心。唯獨香港教育專業人員協會及教育界代表人物葉建源和馮偉華在恐襲案發生後逾半個月，卻做縮頭烏龜，奇哉怪也！