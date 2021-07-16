香港大學學生會評議會早前通過決議，「悼念」在恐襲後自殺的「孤狼」恐怖分子，並對其「為港犧牲」予以「感激」，引起全城嘩然。雖然評議會很快便將決議撤回，學生會幹事會亦漏夜鞠躬致歉，引咎辭職，惟大錯經已鑄成，恨錯或已難返。尤其是犯錯還有得補鑊，犯法就必須孭鑊！

港大校方在本周宣布，不再承認學生會在校內地位，限令對方在一周內遷出學生會大樓，並且不排除會將涉事學生開除。政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤，更齊聲表示警方會就事件展開刑事調查，研究是否有人干犯煽動或宣揚恐怖主義等重罪。

另一邊廂，就港獨組織「光城者」涉嫌策動炸彈恐襲案，警方國安處近日再拘捕多5人。連同之前被拘控的合共14人，竟有多達9人為中學生。市民不禁要問，學生成魔，是誰之過？

年輕學生誤入歧途，前程盡毀，除了那些本地攬炒派政客及外部反華勢力要負責，為人師表者應要負上最大責任。「光城者」一案其中兩名被捕人士，分別在大學及中學任職；有大學法律學者聲稱「悼念」恐怖分子只是出於同情，不等於支持恐襲或宣揚恐怖主義；有所謂的國際關係學者，更辯稱只有針對平民的襲擊才是恐襲，針對政權、殺害警察則只算反政府。有關歪理謬論，比起當年戴耀廷的違法達義更甚，更應受到譴責。

除了前線教職員，學校管理層苟且偷安及縱容包庇，也是學生「恐怖化」的催化劑、暴力之火燒遍校園的助燃劑。在反修例風波初期，多間大學彷彿將警察當成惡賊，不論學生有何違法暴力行為，包括破壞校園設施、禁錮教師及毆打內地生等，校方都拒絕報警，甚至拒讓警員進入校園執法；有大學高層高調陪同學生「考察」非法黑暴集會；亦有大學校長輕信黑暴學生編造警察性侵假新聞，然後以大學名義去信政府追究。

教育局也是責無旁貸。早於2018年，筆者在立法會提出質詢，要求當局主動協助各大專院校，處理日益惡化的校內違法及暴力行為，惟局方強調要維護大學自主，連校方應在甚麼情況下報警求助，也不願發出指引。結果短短兩年後，筆者再次就大學問題質詢教育局，關注點已變成大學校園設施在黑暴中的損毀程度、修復有關設施所涉的公帑開支等，令人深感唏噓。最後，部分黑暴學生家長也須反思，包括帶同年幼子女到恐襲案現場向兇徒獻花；組團到暴動前線阻撓警員執法，以為這樣是守護孩子；甚或宣稱畏罪潛逃境外子女只是出海釣魚等。成年人其身不正，年輕人自然有樣學樣，甚至變本加厲。香港需要改革的，又豈止是校園內的教育？