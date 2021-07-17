上海浦東開設人民幣離岸市場，反映內地仍然堅持開放。但離岸市場與內地金融體制開放不同，離岸還是與在岸市場有制度性的隔離。中國仍然不會依美國的要求全面開放國家的金融市場，不讓美國主宰的金融勢力可在內地予取予攜。中央政府對付螞蟻金融，對滴滴出行不依規在美國上市攔阻，在在顯示出中央政府對國家金融安全的堅持防衞。

上海浦東設人民幣離岸市場，是增添上海的國際金融功能，也更方便監管。但是內地金融並未完全開放，離岸與在岸金融之間總會有制度的阻礙，論效果應比不上香港的人民幣離岸市場。香港本身是自由開放，沒有外匯管制，且與國際市場接軌，暢通無阻，但為甚麼要在上海浦東新設？為甚麼不集中於香港，把上海也放在香港離岸市場的腹地之內？

除了上海努力爭取外，中央政府的考慮，可能也包括香港離岸市場沒有多大發展的原因。香港即使是全球最大的人民幣離岸市場，不過是地緣因素和中央原來的支持，可發展停滯，變成以人民幣存款套息為主的市場，人民幣其他財務工具發展遲緩，甚至有倒退的傾向。中央政府不可能插手發展香港的離岸市場，只是防衞市場上人民幣匯價暴升暴跌的變動。作為最大的人民幣離岸市場，不能推動人民幣的國際化，在香港金融中心的系統內，可有可無，作用效果輕微，似乎便失去人民幣離岸發展的大好時機，不能迎上國際和中國去美元化的潮流。香港既然發展不力，與其讓新加坡、倫敦替代，倒不如由上海浦東接力，更可配合國家政策，也防止人民幣離岸市場的控制權落入外國手裏。上海既然積極，中央便順水推舟，香港也沒有反對，上海之議便成事了。

香港的看法似乎是對離岸人民幣金融中心的興趣不大，沒有從發展和國家金融安全着眼，一直以來對人民幣離岸市場都是冷待。就連「一帶一路」的機會也無動於衷，漠視不理。香港還是投機者短期炒賣的場所，美國體制的組成，在中美衝突之中沒有危機感，也沒有發展意圖，今次上海浦東的人民幣離岸市場的發展，相信也一樣視若無睹，還是埋首短期股票及有關對沖的炒賣，讓美國可隨時發動金融戰爭一下消滅。