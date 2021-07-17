一場反修例暴亂，香港警隊最受考驗，先是前所未有的被動捱打，在暴徒的打砸搶燒、肆意破壞面前，自己成了「老鼠」。但黑暴勢力還是不依不饒，還要政府「解散警隊」，還要追究警隊「濫用武力」的責任，還要沒完沒了的「起底黑警」，還要「殺黑警全家」！不過，《港區國安法》一出，一天都光晒，警隊雄風重振，在平息黑暴中建功立業，3位警察出身的官員因「戰功赫赫」而平步青雲，整個警隊的命運大落大起！

然而，目前平暴反恐、除惡務盡還只是「萬里長征走完第一步」，過去兩個多星期，香港發生連串暴力恐襲事件，香港輿情「美化暴恐」、號召「戰鬥到底」的叫囂還相當刺耳。警方拘捕了十多人，包括大學、中學的職員和多名中學生，搜查出大量犯罪工具，可見形勢還很嚴峻。新任警隊一哥蕭澤頤表示，無論線上線下，警方都會嚴正執法，「如果你犯法，我超過3萬個警察一定追住你唔放」，目的只有一個，就是將違法者繩之以法。這些情況表明，平暴之後的反恐、反黑暴餘緒、維護社會安定和國家安全的工作仍然很重。

大家記得，兩年前黑暴猖狂時，推行綏靖路線的特首林鄭月娥哀嘆手裏只有3萬警察勉強維持局面，政府各部門的公務員袖手旁觀、冷言冷語，有的還暗助黑暴，有的則公開組織集會，支持黑暴，附和黑暴分子提出的「五大訴求」，這是一個何等荒誕和危險的管治局面！

當年與今日都是同一支3萬人組成的警隊，當年的警隊是如此的苦不堪言，如此的不能盡其使命、履行職責，原因很清楚，一是當年當局瞻前顧後，綏靖跪低；二是當時的警隊一哥臨近退休，私心當頭，毫無戰意，撒手不理。明白這兩個原因，就可歸結出整個事情的扭轉，是「人的因素第一」，是「人的思想第一」，是「思想上、政治上的路線正確與否決定一切」也。