美國老生常談，一直緊咬新疆問題不放，更假定所有新疆產品均涉及「強迫勞動」，一律禁止進口。明眼人都看得出，美國此舉純屬無理取鬧，一個堂堂大國竟然如此無賴，以沒有任何事實根據的罪名指控別國，並依此進行所謂的制裁，果真是道德無底線。長期以來，老美總是喜歡將「流氓國家」的帽子扣在別人頭上，原來自己才是世界上最大流氓。

有人覺得奇怪，美國針對新疆羅織的種種罪名既無稽又無聊，根本經不起推敲，為何依然樂此不疲？答案很簡單，美國可以用來打壓中國的牌已經不多，香港牌和西藏牌都已失效，除了台灣牌，就剩新疆牌。有美媒曾經透露，美國國務院的法律部門早已得出結論，認為沒有足夠證據證明中國在新疆進行「種族滅絕」行為，但為了迎合華府遏制中國的政策，以及右翼政客們的喜好，即使沒有證據，也要杜撰莫須有的罪名。反正美國自認掌握國際話語權，說你有罪就有罪，不管如何顛倒是非，在低智反智的西方社會也有市場。

不過，老美也許忘記了，這次對手是中國而不是伊拉克，不可能任由他們予取予攜。無論如何打壓，都阻止不了中國前進的步伐；無論如何妖魔化，都改變不了新疆由亂而治的事實。禁止所有新疆產品進口？這能嚇唬誰。中國第二季經濟按年增長7.9%，按季亦上升1.3%，比首季更強。進出口數據更是一枝獨秀，6月份出口同比增長32.2%，進口增長36.7%，任何國家和地區都無法相提並論。尤其值得一提的是，內需對經濟增長的貢獻率愈來愈高，目前已超過八成，可見中國內需市場龐大，經濟韌性十足，美國的打壓只能枉費心機。