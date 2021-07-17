地產及建造界議員石禮謙日前指運輸及房屋局牽涉範疇太繁重，分身不暇，運房局局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策。石倡議將運輸及房屋「分家」，與土地問題相關的發展局同樣要拆局，並要盡快做，不要一味拖。

石議員是有識之士，說話十分厚道，留有一線，換轉是其他人，相信會質疑，就算陳局長一日有48小時，以其人能力，能否處理房屋與運輸兩座大山？陳帆是讀工程出身，曾擔任機電工程署署長，試問與運輸及房屋有甚麼關連呢？

單單是運輸與交通，香港地小車多，這個死結就算專家都難以解決，更何況門外漢？有道是將勤補拙，但香港鐵路網是交通命脈，沙中綫出事，陳帆竟然後知後覺，這又是哪門子問責？

如果再數到房屋問題，土地供不應求，公屋輪候時間日增，劏房悲劇時有聽聞，無殼蝸牛慘況有誰憐？正如石議員所指，政府部門各自為政，而政府建屋是幫助沒有樓的市民有居所，而不是只為賺錢，10年內應該建60萬個單位，令市民安居樂業。大家認為陳局長可以辦得到嗎？相信要勞煩諸葛亮翻生，才可以駕馭運輸與房屋兩座大山。

其實，早於3年前政府就提出運房局涉及太多工作，需要重組架構，並稱會爭取在今屆任期內落實，但現在剩下不足一年，拆局仍「十畫未有一撇」。其實要拆何止運房局，食物及衞生局局長陳肇始領軍抗疫不力，主要是力有不逮，而食衞局負責範疇太多，也應分拆為「醫療」及「食物衞生」兩個政策局，分工更明確，由不同人掌舵，才可以更有效執行兩大範疇，別要像現在兩邊都差強人意。