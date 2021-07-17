美國已有逾3,400萬人確診感染新冠肺炎，超過60萬人死亡，惟美媒發布的最新一期全球抗疫排名中，美國居然位居第一，中國則排第八。中國外交部發言人趙立堅問：「這個報告是印錯了？」一向權威的美國媒體，怎麼能如此小兒科？

美國約十分之一人口染疫，60餘萬人死亡，比歷史上一戰、二戰、越戰、9‧11事件造成的死亡人數總和還多。為了達到美國第一的結果，美媒不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪除掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。這不僅暴露出其淪為政治工具的醜陋面目，亦成國際社會笑柄，自毀招牌。

美國抗疫不力，是因其政府漠視人民生命安全與身體健康，不斷地把抗疫問題進行政治化操作，目前仍在甩鍋推責，近期就新冠病毒溯源的問題不斷對中國進行污名化動作，不但未能解決國內疫情蔓延深層次的問題，反而會造成病毒傳播更大的隱患。

其實像美國這樣的超級大國，面臨的最大挑戰永遠是來自內部，而非外部，搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。近年來，美國國內矛盾四起，當中包括種族歧視問題、至今約有1,100萬非法移民問題、社會保障問題、貧富差距問題、對美國憲法制度的挑戰等，可恥的是美方政客不思進取，千方百計諉過於人，想把國內問題轉嫁到中國身上。美國一方面提出「回歸多邊主義」，行動上卻是拼湊排他性的「四邊機制」、「五眼聯盟」、「七國集團」，還美其名曰「基於規則的國際秩序」，今年又借香港、新疆議題大肆抹黑，說穿了他們就是打着道德旗號干涉他國內政。

美國人認為上帝與美國人訂有契約，挑選他們領導地球上其餘國家，此觀念導致其狂妄無知，經常以世界英雄自居，事實上卻不斷破壞地球、製造戰爭、自私霸權、唯美國獨尊。相較於中國迅速控制住疫情，霸權衰落的美國，厚顏無恥，一再給中國製造麻煩，最終只會迷失方向，使「美國衰落」的預言自我實現。