因利而聚，利盡而散。港府刊憲，目前已有214個民選區議員議席出缺，隨着當局鐵腕清算反中亂港政客，這群烏合之眾自知到了窮途末路，為免被追討過百萬元薪津，破產都唔掂，紛紛辭職不幹；有個別小學雞甚至驚到走夾唔抖，宣告「流亡」。當年叫囂「齊上齊落」、「解散警隊」的氣燄不復再。

深水埗區議員劉家衡昨日凌晨在Facebook宣布「流亡」，聲稱「因為安全理由，不想牽連任何人，令其他人扣上協助潛逃的罪名」，自己與家人忍痛放下香港一切，包括議席、生意、家人及朋友等，在外飄泊無法維持基本生計，只能依賴眾籌維生云云。說得無比委屈，其實又是伸手要錢。其牽涉襲擊等官司的網紅妻子「搣時潘」，早前因為缺席庭審而被通緝，原來已跟老公走佬。

這班政客不務正業，有些連書也讀不成，不過乘着黑暴之勢鵲巢鳩佔，叫兩句口號便能進佔區議會坐享高薪厚祿，實事沒幹過半件，醜事以至違法事卻一籮籮，結果一條《港區國安法》，再加一招宣誓條例草案，這班嘍囉旋即嚇到冇鞋挽屐走。時窮節乃見，臭罌出臭草，信焉！

正常市民對此見怪不怪，這班不學無術之輩，從政當然不是講理想，更不是要和手足齊上齊落，而是講利益、講威風、講錢，當再無利益可言，蝕本生意自當不做。反倒是正在踎監的岑敖暉開始懷疑人生，不明為何坐監，自己是否已成為condom。其實不用懷疑，岑先生絕對做了condom，尤其看見其他手足頂多辭職不幹，甚至厚顏要求同路人供養，加上羅冠聰、許智峯之流在外國隔岸觀火，自己卻在熱騰騰的監牢捱生捱死，不是淪為棄卒兼傻仔是甚麼？