過去兩年，京港政府與反對派連場混戰，血漬斑斑，如今戰果底定，能夠大事慶功的，當然是建制一方。反對派陣營中人，有的倉皇出逃，有的從此歸隱，更多是被趕到里巷盡頭，成了待宰羔羊。反對派的餘孽該如何處理，近日就成了「藍營」中的熱話，主流意見認為理應除惡務盡，下手不必容情。

然而，政治決策不是一般人想像般簡單，該如何裁奪，還得從長計議。面對敗軍之將，處理手法不必強求統一，大可以分而論之。要是讓我說嘛，大原則只有一條，就是「怕者可留，不怕者則斬」。

所謂的「斬」，只是一種意象，代表採用嚴厲方法對付，但不是當真要了他們的小命。今日反對派的牛鬼蛇神，大略是分為兩類，一類是害怕《港區國安法》的，一類是不怕的。對待後者，京港政府宜將剩勇追窮寇，切忌留情。

通過國安法後，時任警隊「一哥」鄧炳強已明言會搜集《蘋果日報》的罪證，但該報上下仍然不知悔改，繼續散播有毒言論，他們就可以歸入「不怕」之類，朝廷予以痛擊，自是不必留手。

不過，如果有部分大學生犯錯後已慌忙致歉，更承諾從此謹言慎行，他們便是屬於「怕」的一類人，認栽之後已經匍匐在地，對此，官老爺可以考慮從輕發落。畢竟對待天子門生，應該剿撫並重，若着着往死裏打，弄不好的，反倒會成就了他們悲劇英雄的形象，給一些立心不良的國際傳媒捧為政治明星，當作是「香港曼德拉」或者甚麼的，倘如此，豈非反為不美？更糟糕是將他們逼入絕路，變成恐怖分子，這樣一來，既加深社會危機，也增加管治的成本。