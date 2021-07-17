港府近年施政諸多不順，究其主因，實在係政策局架構臃腫，推行政策時諸多阻礙，時見大塞車，難怪以前港人引以為傲嘅「香港速度」，如今被譏為「香港折墮」，都真係情何以堪？咁，究竟問題喺邊？

事實上，過去各界已有聲音指政府架構要分拆重組，當中包括運房局、發展局以及食衞局。政府重組架構並非乜嘢新鮮蘿蔔皮，上屆政府曾經提出「五司十四局」架構重組，包括設立文化局，以及將發展局和運房局改組，重新將房屋、運輸由兩局分管，惟最終喺民主派「拉布」下遭否決。

日前立法會通過「改革房屋政策，解決住屋問題」嘅議員議案，有議員指運房局牽涉太大，局長陳帆一日只得24小時，卻要同時處理房屋及運輸政策，兩壇嘢牽涉頗廣，兼顧盞兩頭唔到岸，結果冇瓣做得好。正如本報「正論」大字標題指出：「權責太多礙效率 分拆重組施政通」，讓房屋歸房屋，運輸歸運輸，由一個政策局統攬，太多太繁，到頭來樣樣都做唔好。正是「牡丹花好空入目，棗花雖小結實成」，牡丹花儘管好看，但只能飽人眼福，哪及棗花雖小，卻結出果實供人食用。

陳帆實應只主管房屋，專心一致興建公屋，不必分心搞運輸。港鐵沙中綫紅磡站連串醜聞已令佢吃不消，仲有餘力顧及基層「房事」咩？講真，若只一條心覓地建公屋，說不定已令劏房戶全上樓，「盡庇天下基層俱歡顏」！當然，以上只係老朽嘅主觀願望。之不過，只要一心為民，實幹就事成！「審大小而圖之，酌緩急而布之」，只管一項，要權衡大事小事、急事緩事，肯定比又「房事」又交通容易拿捏吧？