區議員宣誓在即，合資格的現任區議員將會收到當局通知宣誓的地點時間，而沒有收到通知邀請宣誓的，被DQ的結論已寫在牆上。請仍未決定自我DQ的「已完」醒少少吧！當下已有二百多名前區議員，包括多名區議會前正副主席為免被追討自去年1月上任起計的薪酬福利，而「醒水」自行跳船。哪管過去誓神劈願「齊上齊落」了，一於「田雞過河」保住荷包為上。且看大廈將傾，還有多少靠黑暴上台的所謂「已完」死頂下去？

本屆區議會淪落至此，完全自取其咎，與人無尤，皆因以美、英為首「新八國聯軍」支持策劃香港的反中亂港和「港獨」勢力進行顛覆，2019年透過反政府暴亂攻陷區議會，顛覆勢力奪得區議會控制權後貪勝不知輸，妄圖乘勝進軍立法會再下關鍵一城。佔中搞手戴耀廷從獄中擔保外出上訴，就是為借機親自導演策劃和指揮「35+」攬炒的奪權行動重頭戲。偷步初選根本當《港區國安法》冇到，以為藉林鄭政府當時的綏靖主義路線，可一舉搶佔立法會的控制權，特首大位便唾手可得。只可惜，機關算盡太聰明，反誤了攬炒派和藉黑暴上台的區議員以及立法會議員之命。這個結果便是當下美霸狂妄抹黑國安法損害香港民主自由人權、講不出口的真正要害原因。

英國撤離香港前構建還政於民的代議政制，目的便是實現沒有英國人的代理人治港。反中亂港勢力區議會選舉大勝及進軍立法會選舉的奪權行動，就差一步便實現英國設計的政治方案。好在戴耀廷圖窮匕現之時，全軍盡墮《港區國安法》的法網。

不總結，不知進。區議會今後何去何從，讓下屆政府全面總結經驗教訓才釐定吧！