激進學生組織「光城者」密謀策動炸彈恐襲，警方早前拘捕9人，包括疑為「金主」的大學職員和其在中學任職的妻子，以及多名學生。警方其後再拘捕5人，包括兩名新「金主」，分別為一名女中學生及一名物管公司男經理，涉出資予另外兩名中學生放炸彈。消息指，女生的資金竟是父母給予的零用錢，真是令人震驚！

「光城者」透過街站及網上招攬一些被「洗腦」想離開香港的中學生，利誘他們充當「死士」。有專家分析「黑暴」遺禍，隱形激進分子防不勝防，學子遭殃，涉案女生的學校曾參加「眾志」罷課。

無可置疑，本港有很多教師，政治凌駕教育，打着「民主、人權、自由」的幌子，向學生灌輸不正確、不恰當的政治觀念，把暴力歪理變成真理，挑起學生憎恨政府和警隊，煽動鼓吹暴力，把學校變成「顏色革命」的溫床；而大部分校長都隻眼開隻眼閉，祈求學生不要在校園內搞事，便可以安然度日，變相縱容鼓勵教師和學生成為反中亂港分子。

「養不教，父之過」，家長也有不可推卸的責任，縱然學校未能把學生教好，家長也要踏實進行家庭教育，把子女管好；家長必須向子女灌輸正確的人生觀，明辨是非，遵守法律，努力學習，愛國家，愛香港，愛社會，培養子女成為社會未來的棟樑。另外，家長也要勸喻子女小心結交朋友，拒絕跟不良分子來往，以免自毀前途。

特區高官表示，恐怖主義的主要特徵是通過嚴重的暴力、破壞或其他嚴重危害公眾安全的行為，脅迫政府或威嚇公眾，以圖實現政治或其他主張；國安法第24條「恐怖活動罪」的定義反映了這些主要特徵。而為恐怖主義行為辯解包括對有關行為作出正面評價、合理化，或頌揚美化有關行為，為犯案者辯解。

誰是教育界的大毒瘤？香港教育專業人員協會（教協）的會長和理事涉嫌違反立會宗旨，背棄了支持他們的會員，凡事以政治立場先行，教協從來沒有明確表示反對「港獨」，並高舉反國教的大旗，將國民教育妖魔化；包庇教師專業失德行為，舉行講座，鼓吹「違法佔中」，煽動罷課，縱容年輕人的不當行為，發布煽暴反中文宣，把教育議題政治化，抹黑中央及特區政府，並把持教育人員專業操守議會等，根本就是一個反中亂港的平台。

特區政府責無旁貸，必須正視學生淪為恐怖分子這個極嚴重的問題，必須果斷依法取締教協，剷除毒瘤，懲處專業失德的教師，淨化校園。為了維護香港的繁榮穩定和年輕人的根本利益，家校須一起努力合作，撥亂反正，正本清源，令教育重回正軌。