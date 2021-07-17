世界視線：傳出兵打塔利班　新德里自信何來

隨着美軍接近全面撤出阿富汗，政府軍對塔利班的戰事連連失利，有消息傳出，印度計劃出兵阿富汗，協助打擊塔利班。阿富汗國家安全顧問穆希卜呼籲各國出手支援，其中印度被認為是可能的選擇。恰好就在這個時候，有印度媒體「造勢」，稱新德里當局對戰勝塔利班很有信心，擊敗塔利班「易如反掌」。

事實上，印度在阿富汗經營已久，早於2001年塔利班政權被推翻後，親印度的北方聯盟在新政權中佔主導地位，印度開始積極參與阿富汗的重建工作，而從2014年開始，印度開始向阿富汗政府軍提供攻擊性武器，同時承擔培訓部分政府軍的工作。

更重要的是，在背後力挺塔利班組織的，不是別國，正是印度的宿敵巴基斯坦，塔利班之前在阿富汗執政期間，巴國便是少數與之建交的國家之一。塔利班跟特朗普政府「談判」，最終促成美國從阿富汗撤軍，巴基斯坦被認為在幕後發揮重要作用。一旦塔利班重新掌權，印度在阿富汗多年的付出，大有可能打水漂，這是莫迪政府所不能接受的。之前「老大哥」美國還在阿富汗當「太上皇」，印度不好說甚麼，如今阿富汗出現「權力真空」，對於自以為是「地區霸權」的印度來說，正是「大展拳腳」之時。

印度的如意算盤，是藉控制阿富汗對巴基斯坦形成夾擊之勢，同時打開通往中東以至歐洲的戰略格局，然而問題是，強如美國，在阿富汗苦撐近20年，最終也是灰頭土臉鎩羽而歸，印度憑甚麼有信心搞定？且別忘記，印度面對的不僅是塔利班及其背後的巴基斯坦，還有巴國的盟友土耳其。土耳其總統埃爾多安日前證實，已跟美國達成協議，在美軍撤出後接管並駐守阿富汗首都喀布爾機場；另有報道指，土耳其正向阿富汗運送曾參與敍利亞戰爭的武裝分子。而更令印度丟臉的是，塔利班日前對印度駐坎大哈領事館發動襲擊，印方人員連物資也來不及收拾，便乘專機回國。幾可斷言，印度若不自量力，堅持在阿富汗攙一腳，必然沒有好果子吃。