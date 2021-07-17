神州觀察：變相強制打疫苗　粗暴行政改不了

新冠肺炎有極強的傳染性，需盡快建立全民免疫屏障，接種疫苗則是其中的重要一環，而為了達到有效的接種率，內地多個省市近期紛紛採取各種「谷針」手段，譬如給予一些餐飲、娛樂、購物等消費優惠。惟在一些地方，也出現了要求限時接種的變相強制做法，乃至以停發工資、停止上班、不讓子女入學相要挾，明顯與當局強調的、需遵循知情自願原則相牴觸，要求禁止這種「一刀切」粗暴行政，卻總是改不了。

湖南永州祁陽市防疫指揮部近日要求，凡年滿18歲及以上無禁忌症人士，必須於下月15日前完成第一劑疫苗接種，否則像政府機關、企業、學校、車站、景區、農貿市場等各類公共場所都不准進出。而在河南南陽市唐河縣，當地新冠肺炎疫情防控指揮部要求全縣黨政機關、企事業單位公職人員，包括已退休人士和臨時工都需接種疫苗，否則停發工資、停止上班，堪稱赤裸裸的威脅。

此外，江西瑞金市的要求也很嚴苛，不光所有公務員需限時接種，連他們的三代以內親屬也被包含在內；廣西桂平市則表示，所有中小學及幼稚園學生的家長未能在下個學期開學前完成接種，他們便沒得返學。事實上，浙江、四川、福建等其他多個省份近期都有作出類似要求，並試圖通過各種阻礙、限制逼民眾接種疫苗，基本上已無「商量」餘地。然而需要看到，國家衞健委過往已三番四次強調，禁止地方上實行一刀切、強制要求全員接種，表示必須堅決予以糾正。很顯然，如今卻是愈糾愈多，有禁難止。

一刀切行政的好處是簡單方便，容易快速出成果，壞處則是野蠻粗暴，不近人情，甚至涉嫌違法違規，這在初期防疫階段就很常見，譬如把疑似染疫者塞進黑箱子帶走隔離、將違反防疫規定者綁在柱子上、用鐵錘砸穿麻雀枱。如今各地的「谷針」做法，雖不至於像計劃生育年代那般到處抓人強行流產、絕育，卻與一些拆遷中的強制斷水斷電、把房子周邊挖成壕溝進行孤立的做法無甚區別，限時接種政策勢會對民眾造成壓力與困擾，最終恐只有被迫就範。

防疫固然重要，但一些地方行政是否只為完成某些任務指標而做？只想着自己方便而不惜麻煩民眾，損害他們的權益？知情自願原則只是說給民眾聽的？疫苗接種率低便應找出原因，看是因民眾防疫意識不高，還是對疫苗不放心所致，然後對症下藥，有效疏導。或許如網民表示，針對各地對於未接種疫苗者的限制規定，「心是好的，但是缺乏周全考慮」，說到底，就是要摒棄落後的治理思維，文明行政。