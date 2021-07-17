產評：中港金融照發財　美闖印太滿面灰

中美爭霸最近頻頻過招，美國滿以為能趁疫慌拉攏印太區，尤其東盟，結果是霸權主義不得人心，並露出色厲內荏的底子！在金融上，中國正引導更多中企落戶港股，又對數碼人民幣作跨境測試，實行中港金融一陣線抗美；在經濟上，美國欲招盟友合作，包括擬提出印太數碼貿易聯盟抗華，詎料印太諸國反應冷淡，皆因誰也不敢得罪中國這座大靠山。碰得滿臉子灰的華府若繼續自以為是，動用「美元」作為長臂管轄的金融武器，只會一子錯，滿盤皆落索！

過去，內地新經濟企業視赴美上市為首選，因美國科技發展領先，國際科企都集中在美股，聚集了專業資金，流動性和估值都較高，且美國門戶開放，審批過程既寬鬆又快捷。可如今美國使橫手制裁中企，並限制長線資金投資中國，同時露出請君入甕的狼子野心，先歡迎中企上市，繼而施加披露壓力，致使地緣政治風險遞增。站在中國的角度，美國針對中企的行動不斷升級，終會將風險傳導內地，適逢滴滴出行赴美上市不守規矩，正好出手整治，一併將赴美上市的中企監管門檻全面提高，免再「借寇兵、齎盜糧」，為與美脫鈎作準備。

中企赴美上市雖受阻，但不等於被堵了境外上市的門路，皆因香港絕對有能力，尤其港股已實施「同股不同權」，表明歡迎新經濟企業，近日更傳出赴港掛牌的中企將免網絡安全審批，變相就成了內地官方默許的中企境外上市地。

誠然，美國華爾街看着大量中企新股客戶流失，必會還擊，昨日官方就向美企勸喻，警告在港營運面臨風險，又再制裁官員，但諸如此類的動作，難阻追求高回報的全球資金繼續流入中國資產，亦難阻香港金融市場發展，更難阻中國崛起。如是者，到底美國會否老羞成怒，使出「美元」王牌，限制中港企業使用美元結算？這顯然投鼠忌器！若美國行此一步，變相對美元作為國際儲備貨幣的交易設限，本已四面楚歌的美元信用將更不堪，結果只會加快全球「去美元化」。而中國早已啟動數碼人民幣測試，不久後可適時推出，以嶄新的支付方式應戰，有望出奇制勝！

中美金融戰正步入戲肉，一方志在擺脫美元掣肘，一方要誓保美元霸權，必令全球金融市場掀起驚濤駭浪。如今中國精準出擊，華府聯盟印太似不太管用，且看往後如何拆招！