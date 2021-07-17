功夫茶：驗車大樓頻壞腦　車主代理齊叫苦

資本主義社會，啲人成日話「平嘢冇好」！阿哥，世事無絕對，話就話有交易，靠實力，查實晴天響霹靂，光打雷不下雨嘅情況，常見啦！呢，位於青衣西草灣嘅運輸署車輛檢驗綜合大樓自今年4月啟用，即劣評如潮，問題多多，驗車隨時變傷車！而最令人摸不着頭腦嘅係，涉款逾二億個大洋嘅驗車電腦系統，周不時「壞腦」，一查原來又係由律政司司長鄭若驊丈夫出任主席嘅安樂工程承辦！

嗱！開講都有話，人無分貴賤，只有掂同唔掂！呢套逾二億元嘅驗車電腦系統，都唔知係中風、腦血管退化、動脈瘤、腦出血、代謝性腦病變抑或柏金遜病，否則為何本報於今年5月獨家踢爆其自4月陸續啟用後，電腦就經常故障？今趟short得仲悽厲，由6月17日「壞腦」至今已踏入31日，竟然仲復修無期，究竟呢部係一部乜春超級電腦咁難搞吖？運輸署今趟係善用公帑抑或啞子吃黃連，有苦自己知？

復修無期，啲車都要驗㗎！署方見唔對路，僅為須於大樓內進行年檢嘅車輛，設立專線電話提供排期服務「頂檔」，至於其他預約車輛檢驗服務，就要親身到相關驗車中心預約櫃枱辦理，費時費力，令車主及相關代理人叫苦連天！運輸署自上月17日自爆驗車大樓電腦系統遭入侵，車輛檢驗預約系統因而停用；其後署方設專線電話，為須於大樓內進行年檢嘅車輛提供排期服務補鑊，直至另行通知。

有汽車維修公司職員向記者訴苦，話自從大樓「壞腦」而轉靠專線電話預約，以往幾分鐘就可完成一輛車嘅預約，依家就足足要花大半日先搞到一部，佢感嘆公司每月要為逾百部車預約驗車，而改用專線經常打唔通，好彩就10次通一次，極為不便，影響公司日常運作。至於辦理其他預約車輛檢驗服務，又必須親自到相關驗車中心排隊，往往人龍好長，質疑運輸署明係「阻人搵食」，感到無奈！電腦「冧檔」竟復原無期，但承辦商卻從未主動交代事件始末，認真離譜，不禁令人懷疑內裏是否另有景轟？

當然，官字兩個口，有早知，冇乞兒。運輸署對「壞腦」事件，死撐電話預約服務及各中心預約櫃枱運作大致暢順，每日平均處理約1,000個驗車排期申請，同以往處理量相若喎！驗車大樓甫啟用就問題多多，譬如驗車槽闊到變「陷阱」，曾有貨車墮入槽中，險象環生，運輸署堅稱「設計冇問題」。今電腦長期冧檔又話冇影響驗車操作排期，功夫茶至此𢱑晒頭：咁逾二億元嘅電腦裝置買嚟做乜？擺風水陣乎？