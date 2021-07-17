正論：美化暴力終惹禍　大學校園須整肅

港大學生會評議會上演哀悼兇徒鬧劇後激發軒然大波，其言論更涉違《港區國安法》，儘管學生會兩日後跪低道歉兼辭職，可惜為時已晚。警方國安處昨日浩浩蕩蕩到港大學生會搜證，帶走電腦等證物，《學苑》總編輯亦被問話。治亂世用重典，大學淪為反中亂港橋頭堡已非朝夕之事，再不撥亂反正，豈止一代人被毀！

大學本是明德格物之地，過去港大更是港人引以為傲的學術堡壘，無奈隨着泛政治化氾濫，內外反華勢力潛伏滲透，各大學尤其是港大，早就變質為反中亂港前沿陣地。不論是佔中還是反修例黑暴，港大學生會皆走到最前線，加上港府及大學校長姑息養奸，俱助長學生會蠻纏胡攪的氣燄。即使國安法生效依然不知收斂，港大學生會評議會本月7日通過動議，對孤狼恐襲案的疑兇表示「深切哀悼」，「並感激他為香港作出的犧牲」。其言論已非幼稚無知這麼簡單，而是煽動恐怖主義及美化暴力，涉違反《港區國安法》下的宣揚或煽動恐怖主義行為，以及《刑事罪行條例》下的煽惑他人使用暴力等罪行，絕非兒戲。

昨日數十名國安處警員持法庭手令進入港大學生會辦公室搜查，其後再搜查兩家校園傳媒辦公室，暫未有人被捕，惟警方如此大陣仗，已反映事件的嚴重性。事實上，此前港大校方已宣布和學生會割席，不僅拒絕代收學生會會費，並要求學生會限時遷出大樓，連會址也收回，加上不少幹事已經辭職，堪稱樹倒猢猻散。

大學生已是成年人，社會對他們有很高期望，然而這些年來，人們看到的是一間又一間老牌大學淪為「暴大」，大學生淪為暴徒，教師淪為反中亂港黑手，特別是港大多名法律系學者，不是宣揚「違法達義」歪理向學生及港人洗腦，就是公然教唆年輕人以身試法，甚至在恐襲案發生後，第一時間為美化暴力的罪行開脫，將煽動恐怖主義扭曲為「出於同情」。當局再不鐵腕清算，撥亂反正，百年學府固然毀於一旦，最可悲是年輕人走上歧途，前途盡毀。

反對派言必稱「國際慣例」，偏偏有口話人無口話自己，現在就告訴他們何謂國際慣例。歐盟早於2006年推出反恐公約，將支持、教唆，煽動並企圖犯下恐怖活動的罪行刑事化。該公約後來在2007年正式實施，至2017年2月，23個歐盟成員國已批准此公約，另所有成員國均已簽署。

英國2006年的反恐法亦提到，任何人如果美化有關恐怖活動，公眾可以合理地推斷該被美化的事正被美化為他們應該倣效的行為，會被視為間接鼓勵恐怖活動，屬於違法；西班牙、法國都有類似法例，一名法國漫畫家在911恐怖襲擊發生兩天後，在周刊發布一幅戲仿有關事件的卡通及加上嘲諷文字，其後被法國當局控以「寬恕恐怖主義罪」且被定罪；而美國雖然沒有具體將讚揚恐怖主義刑事化，但有關言論亦可被視作煽動或教唆暴力犯罪，過去便有人因此被判監禁20年。

由此可見，港大學生會評議會上演的悼念鬧劇性質極之嚴重，在西方國家足以被起訴及定罪，大學生犯了錯，固然要接受懲罰，但至今仍躲在暗處的幕後黑手則更加可恥。壹傳媒黎智英雖已繫獄，但反中亂港餘毒未消，陳文敏、吳靄儀等法律界人士至今仍為恐怖主義鼓與呼，當局必須對這些頭面人物追究到底。言論自由不是煽暴的擋箭牌，任何自由都有底線，都必須守法，社會絕不能容忍這些煽暴分子繼續遺害社會。

說到底，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。香港問題千頭萬緒，盤根錯節，不可能一下子全部解決。黑暴餘孽不會甘心失敗，他們由明轉暗，伺機反撲，更難提防。《港區國安法》誠然是特區由亂入治的契機，收立竿見影之效，但只是香港重回正軌的第一步。斬草除根，除惡務盡，中央固然不能半途而廢，港府更不能放虎歸山，對所有違法行為必須嚴懲不貸。惟以霹靂手段，方顯菩薩心腸，方能還香港以長治久安！