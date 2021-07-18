我在本欄不斷強調香港要備戰，當然備的不是熱戰，而是冷戰。理由是美國亡我之心不死，中美之爭不是社會主義與資本主義之爭，也不是甚麼意識形態之爭。這些因素都包含在內，但不是主要。最主要的是美國要維持其全球霸權的地位，不容中國挑戰，而且不僅不能挑戰，中國也不能比美國有更好的發展，超越美國。重心便是美國優先，即使美國不努力，其他國家尤其是中國，不能因努力而超越美國。

這樣的立場，一是否定競爭，只能讓美國以不公平的競爭或者不作競爭而壓倒對它有任何競爭的對手。二是否定市場，一切唯美國利益、美國旨意為尚。除了美國，任何國家都沒有發言權，也不能反對，不能容許公平的市場在起調節分配作用。美國的霸權便是天賦神授，不需道理，就如猶太教的部落信仰，一切都是上帝賜給猶太人的，不需解釋，不能反對反抗。這樣的政治思維、立場、政策，與極端的恐怖主義哪有分別？差異只是信奉的神名稱不同，可誰能證明實際不是出自同一個人造的神祇呢？

這樣的美國，除非中國自我毀滅，或被它毀滅，憑中國人上下一心的勤奮努力，必然會超越美國，也必然會被美國視作生死大仇人，不斷進行各種各樣的攻擊。攻擊中國，自必然尋找中國最薄弱的環節，香港便是美國攻擊中國的最佳入手處，此所以有2019年的顏色革命。若非中央出手，香港早已全面淪陷，沒有硝煙的戰爭已蔓延至內地了。香港成為中國抗美的最前線，不可能事事要中央出手防禦，香港便應在中央支持、督促下備戰，以應對美國不停的騷擾、制裁和最終還會來臨的終極一戰。

美國拜登的對華政策正沿着特朗普的方向發展，對企業和個人制裁只是小事，現在更是要美國企業在香港撤退。或許這需要一段時間，美國企業唯利是圖，未必即時乖乖聽話，但撤資相信只是為了清空戰場，以準備更大的金融攻擊來打垮香港，與中國決戰。

美國攻擊是絕對的威脅，香港政府與社會喜歡與否都不可能避免。不可避免便要積極備戰對抗，備戰便不可能是甚麼美國倡議的金融創新，而是要重新設計制度與政策的防禦，更要在美國體制之外另尋出路，以攻作守。