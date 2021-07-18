香港各大學的大學生組織，多年來受反中亂港政客和媒體洗腦影響，各種歪理邪說在他們心中生根發芽、開花結果。大學生們一向自負，別有居心者就利用「捧」術給他們洗腦，一洗一個準兒，而且當了俘虜不自知，被人當槍使還覺得很光榮。

這些年，香港各大學的管理層和教師們又時時「發黃」，非常認同反對派政客的歪理邪說，姑息包庇大學生及其組織與社會上的反對派相呼應，一起搞事。大學生們就更加忘乎所以，2014年的「佔領中環」是一個重要的節點。香港各大學生組織，特別是香港大學的學生組織開始醞釀出了「港獨」思潮，開始和本土激進勢力相結合，事情的發展終於把大學校園弄成了「港獨」和「黑暴」基地。他們也終於不只是「書生論政」，而是在所謂「社會運動」中「大顯身手」。

正因如此，反修例暴亂中，幕後黑手盯上了大學校園，他們利用某些大學的要津地形，在校園內囤積製造大量攻擊性武器、汽油彈、爆炸品；他們糾集數以千計的暴亂支持者，封鎖重要交通幹線和隧道，癱瘓全港交通。

學生們很是熱血沸騰地和警察武力對抗，狂擲燃燒彈、縱火、堵路、狂擲磚頭，用各種型號的發射器、弓箭攻擊警察，完全是在打一場「城市游擊攻防戰」。一時間，大學校園殺聲震天，烽煙瀰漫。毫無疑問，香港的大學生組織在「佔領中環」和反修例暴亂中都在充當急先鋒角色。

《港區國安法》實施、黑暴平息後，他們是「最不服氣」、「最要反抗到底」的一群，氣燄不減，還要利用畢業禮、紀念日等繼續宣揚「港獨」，為黑暴張目，頂風作案，以為大學能成法外之地。最近連續發生的恐怖襲擊事件，令他們大受鼓舞，忙不迭地美化暴力，悼念兇徒，為暴亂再起猛拉「鼓風機」。這本身已經涉嫌違反國安法，當局不能視若無睹也。