凡走過必留下痕迹，凡做過必留下證據。港大學生會評議會哀悼兇徒的風波繼續發酵，警方國安處進入港大搜證的同時，並聯同入境處展開聯合行動，在各個口岸嚴密監察及布防，防止有人潛逃。這班學生以為道歉及辭職就能脫身，顯然太天真，警方布下天羅地網，他們插翼也難飛。

任何人都必須為自己的行為負責，大學生既是成年人，又接受高等教育，偏偏是非不分，做出這種令人髮指的舉動，對社會影響惡劣，難道一句道歉就當無事？事實上，這班學生美化暴力，已屬於宣揚恐怖主義的法理範圍，在煌煌國安大法之下，注定吃不了兜着走。更何況，他們並非真誠認錯，當日道歉時故意穿上黃字黑衣，並擺出模仿被捕的手勢，證明他們冥頑不靈，假道歉真抗爭，根本不值得饒恕。

天子門生為何如此無腦？很明顯，那些無良教師必須負起主要責任。尤其是港大法律系，有人鼓吹「違法達義」，有人教唆年輕人逃避刑責，在長期荼毒洗腦之下，學生不走入邪路才怪。最匪夷所思的是，孤狼襲警案發生後，港大法律教授陳文敏竟聲稱「悼念可以出於同情」，大律師吳靄儀更認為個別人士對恐怖分子的悼念行動無問題。人們倒想問問二人，他們敢去美國悼念拉登嗎？

身為法律界人士，不是宣揚法治，而是教唆違法、美化暴力、同情恐怖分子，實在令人懷疑他們當年讀的是甚麼法律。就是這個吳靄儀，之前因組織及參與未經批准集結罪成而被判囚12個月，緩刑兩年，僥倖逃過牢獄之災，但她並沒有收斂，反而繼續散布歪理。可見對這種人絕不能手軟，執法部門必須追究到底，一個也不能放過。