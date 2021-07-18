香港的大學校園淪為反中亂港基地，早已不是新鮮事。自從兩年前反修例暴潮爆發之後，大學生一直成為黑暴源源不絕的生力軍，牛鬼蛇神利用年輕人的熱血去破壞社會秩序，從而謀取政治利益。去年中《港區國安法》通過後，情況略有改善，可是依然未能根絕禍源，尤其是部分走火入魔的學生仍然潛伏在校園，繼續宣揚暴力恐怖意識，這些人成為校內組織領袖，對同學們的影響力不容忽視。

新鮮熱辣的例子，是港大學生會評議會早前通過動議，哀悼恐襲案兇徒，受到輿論壓力後，以為撤回議案道歉辭職便可以了事，但說話出了口如潑出去的水，又怎可以收回？他們的言行或已觸犯刑事及國安條例，警方國安處日前便前往港大校園搜查，行動應該不會就此了結，這群宣暴的大學生有排「腳震」。

正如行政長官林鄭月娥批評，大學生不是小朋友，進入本港的最高學府，要對自己有要求，不可以在今日做出一些行為，翌日卻收回。她強調若涉嫌違法，包括《港區國安法》，便應採取行動。無論是大中小學生，都不會因為年紀小而可逃避法律責任。中學生比起大學生，可能更加膽大妄為。警方破獲「光城者」策劃炸彈恐襲案拘捕14人，9人是中學生，警務處處長蕭澤頤稱會致力加強年輕人的守法意識，避免再被有心人利用，特別是部分法律學者及有法律背景的人，向年輕人灌輸錯誤觀念，美化暴力，這兩年「害了幾多人」。

戴耀廷一句「違法達義」，遺禍深遠，等於拋下一個恐暴核子彈，把傳統社會道德及價值觀炸得粉碎，現在的年輕人，到底腦子在想甚麼，大家理解嗎？