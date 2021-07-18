港大學生會評議會「悼念」孤狼鬧劇終於玩出火，警方國安處派出大量警員進入校園搜查，並嚴密把守口岸嚴防有人「着草」，清算行動正轟轟烈烈地展開。這能怪誰呢？大學生已是成年人，必須為自己的言行負責，不是一味打着言論自由、學術自由的幌子便能為所欲為。既然敢冒天下之大不韙，為一個恐怖分子鼓與呼，便應承受相應的法律後果，別扯上甚麼政治打壓，皆因煽動恐怖主義在全世界都是違法。

這班大學生之所以有「深切哀悼」，並「感激」恐襲案兇徒「為香港作出犧牲」之議，一來是真心覺得襲警是「偉光正」之事，二來是出於有型、反叛、自以為敢言和正義的心理，三來以為言論自由大晒，終於落得今日灰頭土臉的下場。歸根究柢，他們這種想法其實同戴耀廷、何俊仁等反對派一直散播的「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」等歪理有關，加上陳文敏、張達明、吳靄儀等法律界頭面人物第一時間跳出來「同情」恐襲兇徒，煞有介事稱悼念不是煽暴，結果令年輕人更有恃無恐。

明乎此，香港年輕一代之所以淪落到是非不分、以惡為善的地步，反對派政客絕對是罪魁禍首，尤其是這些以法律學者、大律師自居的頭面人物，將有毒歪理包裝成有法律根據，藉此蠱惑人心，進行洗腦，年輕人深信不疑，不是淪為暴徒，就是煽暴縱暴，令香港萬劫不復。警方必須嚴肅執法，殺雞儆猴，讓大學生明白一言一行都要負責、其他人不敢繼續造次。更重要是，躲在大學生背後煽暴宣恐的所謂法律界人士，同樣必須受到法律制裁。要根治反中亂港病毒，惟有從源頭入手，否則學生被洗腦的情況不會休止。