本欄常常說，香港反對派陣營的第一大患是智慧太低，冇腦自然就有煩惱，他們愚蠢的例子俯拾即是。近日，一位反對派的政壇小鮮肉怕是因為坐牢太久，坐出了閒煩悶，竟然忍不住要撰文宣洩，隱隱然質疑抗爭究竟為了甚麼，自己是否成了人家用完即棄的Condom？文中話裏有話，透現出一絲的不甘不忿。

這些人到今天才覺得被人利用了，豈非太笨。為甚麼說他們低智，甚至說當代很多人都漸趨低智呢？其實，你對事物的取態跟我不同，或者跟某些權威的意見不同，那當然不是低智，而是各有所好。所謂智慧低，是有兩個重要的指標：第一，你作出選擇後，轉頭便後悔，自己也在打倒自己；第二，你觀察或判斷事物，結果往往跟推斷的不同，常判常錯。這類人思維能力太弱，容易弄出亂子，故為己為人，就不宜提出太多主張。若是說句半開玩笑的話，他們就算有權參與投票，最好也主動放棄權利，因為一個冇腦的人去投票，根本就不懂得如何作選擇，那豈非等同於在為害社會？

反對派政客以至他們的支持者，其中很多人都符合上述有關低智的標準。他們固然有權選擇作抗爭，但選擇之前就得好好用腦，想清楚得失利弊，落子之後不要輕易後悔。近日，香港大學的學生會評議會一度發表聲明，沉痛哀悼甚至感激一個刺傷警察的恐襲者，但聲明發出後不久，又急急撤回並鞠躬道歉。如此輕率與公然地打倒昨日之我，而且是出自香港最高學府最有地位的一個學生組織，這不是太荒謬嗎？此舉簡直是對人類大腦機能的嚴重玷污與侮辱。筆者在此要對這類人的低智行為，提出嚴肅的抗議。