美國疫情至今仍然肆虐，第二大城市洛杉磯日前單日新增1,500宗確診個案，係連續第6日超過1,000宗。當地衞生局宣布重新實施口罩令，強制民眾再佩戴口罩，以遏止印度Delta變種病毒喺社區蔓延。

事實上，美國至今已超過3,400萬人確診新冠肺炎，逾60萬人死亡，然而，正如同文指出，老美就係厚顏無恥，美媒發布嘅新一期全球抗疫排名，美國居然排第一，而中國則排第八。這也就難怪有論者說，誰面皮最厚，誰就是世界第一！可見美國也喜歡製造敵人，皆因若然冇咗敵人，美國便失去前進動力，「令美國再次偉大」，總統拜登老驥伏櫪，也不會例外！

說起新冠肺炎疫情，學術期刊《科學》曾指出，在大多數缺乏檢測能力嘅國家，同時存在疫苗稀缺嘅問題。喺新冠病毒正「無法無天」地複製嘅情況下，呢啲地區很可能成為變種病毒嘅搖籃，並隨之向全世界擴散。預計喺疫情尚未得到控制嘅地區，各種變種病毒嘅數量正在增加。英國抗疫比較寬鬆，英相更被嘲為「佛系抗疫」，據悉，至少有20,000名可能染上印度變種病毒嘅旅客從印度抵達英國。英國雜誌《新政治家》懷疑，當局為保護經濟而選擇犧牲公共衞生，印度變種病毒很快將蔓延英國各地。

專家警告，在全球化時代下，病毒和其他致命威脅很容易衝破邊界，席捲全球。為此，必須加強國家和全球抵禦流行病嘅能力。自高危地區抵港嘅輸入個案至今未斷尾，港府考慮容許身處英國、印尼、菲律賓等極高風險地區嘅香港居民及部分外傭，完成接種疫苗及持無染疫證明便可回港，專家批評做法反智，如同中門大開，宜三思！